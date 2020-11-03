Hinduizm nedir? Hindu ne demek? Hinduizm hakkında bilgiler

Hinduizm, mitolojik davranışların yanı sıra farklı dini inanışları da barındıran Hindistan'da insanların inandığı bir dindir. Hinduizmin tarihi ise M.Ö. 2000'li yıllara dayanmaktadır.

Hinduizm Nedir?

Hindistan'da yaşayan halkın inancı olan Hinduizm dininin oldukça geniş kapsamlı bir inanç ile yaşam felsefesi bulunur. Günümüzde bu dine inanan kişi sayısı yaklaşık 900 milyon olarak bilinir. Bu yönü ile Hristiyanlık ve İslam dininden sonra Hinduizm dünyanın üçüncü büyük dinidir.

Hinduizm dinine inanların neredeyse çoğunluğu Hindistan ve çevresinde yaşamaktadır. Hinduizm tek tanrılı bir din değildir. Bu din içinde Budizm ve Zen Budizminden esintiler vardır. Hinduizm dininin en eski metinlerine de Vedalar denilir.

Hindu Ne Demek?

Kökeni Hindistan'a dayanan Hinduizm dinine inanan kişilere Hindu denilmektedir. Bu dine mensup Hindu'lar inanç ve yaşam tarzlarını dinin getirilerine göre belirlerler. Hinduların inandığı iki ayrı temel inanış vardır. Bunlardan ilki ruhun bir bedenden çıkıp başka bir bedene geçebileceği inancıdır.

Hindu inancına göre varlıkların ruhları öldükten sonra başka bir bedene geçer. Bu ruhların rütbeleri de yaptıkları işlere göre belirlenir. Diğer bir inanışa göre ise halk dört ayrı sınıfa ayrılır. İlk sınıf Brahmanlardır. Brahmalar kudsi rahipleri ve alimleridir. Onlar yol göstericidir. İkinci sınıfta Krişnalar vardır. Bu grupta büyük devlet adamları ve askerler bulunur. Vayansalar ise tüccar ve çiftçilerden oluşan üçüncü sınıflardır. Ayrıca Çudralar ise işçiler ve sanatkarlar sınıfına giren üçünkü sınıf kişilerdir.

Hinduizm Hakkında Bilgiler

Hinduizm dininin kutsal kitabı Manava Dharina Şastra olarak bilinir. Hinduizm'deki dini inanış ve yasaklar da bu kitapta yazılıdır. Hinduizme göre insanlar yoga yaparak tanrıya ulaşabilirler. Yoga bu dine göre psikolojik bir disiplin olarak bilinir. Hinduizme göre en iyi ibadetlerin ilki sevaplar yani yapılan güzel amellerdir. İkincisi ise hakikat bilgisinin olmasıdır.

Buna göre bütün varlıkların aslının tek hakikat olduğu bilinir. Bu hakikate ulaşan kişiler ise dini bilgileri öğrenerek rahip olarak dünyayı terk ederler. Üçüncü öğretiye göre tanrı ile beraber olmak gerekir. Bu da ancak ibadetler ile gerçekleşir. Hinduizm dinine göre tapınma işlemi ancak kişisel olur. Buna da Puja denilmektedir. Hindistan'da kurban törenlerine ise jajna denilir. Her bir bireyin doğumundan ölümüne kadar geçen sürede 12 ayrı tören yapıldığı bilinir. Hinduizme göre kurban eti yenilmemektedir.

Hinduizm günümüzde pek çok ülkede yayılmıştır. Özellikle Hindistan, Nepal, Bangladeş, Malezya, Singapur ve Güney Afrika gibi ülkelerde Hinduizme inanılmaktadır. Ayrıca başta İngiltere olmak üzere Hinduizm Avrupa'nın pek çok ülkesine yayılmıştır. Özellikle Hint tüccar ve işçilerin göç etmesi ile birlikte 19. ve 20. yüzyıl içinde Hinduizm Avrupa'ya yayılmaya başladı. Sonraki yıllarda ise Hint işçilerin Basra Körfezi'ne göç etmesi ile birlikte bu din Asya'da da tanınır hale gelmiştir.

Hinduizm dininde en önemli ilkelerden birisi de dharmadır. Dharma oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır. Buna göre insanlar sosyal ve dini konumlarını davranış ve hayat tarzlarına da yansıtmalılardır. Ayrıca Hinduizm dinine göre her varlık kendi yolunu seçmelidir. Bu dua ve ya meditasyon ile yapılabilir. Hindular yolunu sevgi ve hoşgörüden alır. Hindu inancına göre şiddetten kaçınmak gerekir. Aynı zamanda Hinduizme göre doğruluktan ayrılmamak ve iyilikler yapmak en önemli esaslar arasındadır.