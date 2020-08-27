Hikaye türleri nelerdir? Hikaye çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Hikaye, romana göre çok daha kısadır ve içerisinde yer alan karakterlerin sayısı da daha azdır. Ele aldığı konuya bağlı olarak gerçek ya da kurgusal olabilir. Günümüzde en çok okunan ve yazılan edebi türlerin başında gelir.

Hikaye Türleri Nelerdir?

1- Durum Hikayesi:

Rus yazar Anton Çehov ile özdeşleşmiş olan hikaye türüdür. Bu nedenle Çehov tarzı hikaye adıyla da bilinir. Bu öykü türünde olaylara çok az yer verilir. Önemli olan izlenimler ve gözlemlerdir. Karakterlerin iç dünyası mercek altına alınır. Mekan ve kıyafetlerden çok karakterlerin düşünceleri ayrıntılarıyla anlatılır. Genelde konularını günlük hayattan alan durum hikayesinde süslü söz sanatlarına yer yoktur. Olabildiğince yalın bir dil kullanılır. Amacı okuru şaşırtmak ya da bir şeye inandırmak değildir.

2- Olay Hikayesi:

Bir diğer adı Mauppassant tarzı öyküsüdür. Bu hikaye türünde bir dizi olaylar peş peşe ve okuru sıkmadan anlatılır. Karakterlerin duygu ve düşüncelerine mümkün olduğunca az verilir. Hızlı ve akıcı bir temposu vardır. Amacı okuru hikayenin içine çekmek ve merakını canlı tutmaktır. Aynı zamanda ''mini roman'' olarak da tanımlanan olay hikayeleri giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşur. Konularını tarihi, gizemli ve mistik olaylardan alabilir.

3-Toplumsal - Gerçekçi Hikaye:

Toplumsal meseleleri sade bir dille okura anlatan hikaye türüdür. Sait Faik Abasıyanık ve Sabahattin Ali bu hikaye türünde sayısız esere imza atmıştır. Hikayelerin genelinde insanların günlük yaşamdaki sıkıntıları ve yaşadığı zorluklar karakterler üzerinden yalın bir şekilde anlatılır.

4- Gotik Hikaye:

Bilim ve akıl ile açıklanamayan sıra dışı konuları ele alan hikaye türüdür. En başarılı örneklerini Amerikalı yazar Edgar Allan Poe vermiştir. Mekan olarak sıklıkla köşkler, şatolar ve terk edilmiş kasabalar kullanılır. Şiirsel ve sembolik bir dilin kullanıldığı gotik öykülerde farklı anlatım teknikleri bir arada yer alabilir.

5- Mizah Hikayesi:

Komedi unsurlarıyla bezenmiş, kahramanları genellikle halkın içinden seçilen öykülere mizah öyküsü adı verilir. Genelde herkesin anlayabileceği bir dille yazıldığı için okuması kolaydır.

6- Korku Hikayesi:

Korku ve gerilim ögelerinin başarıyla harmanlandığı korku türündeki hikayeler gotik öykülerle benzer özellikler taşır. Günümüzde en çok okunan korku hikayesi yazarlarının başında Stephen King gelir.