Hikaye Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Hikaye (Öykü) Unsurları Ve Türleri Hakkında Bilgi

Hikaye edebiyat alanında var olan edebi sanat dallarından birisi olmaktadır. Hikaye aynı zamanda bir diğer adı olan yani eş anlamlısı bulunan bir edebi daldır. Eş anlamlı kelimesi öykü olmaktadır. İkisi de günlük hayatta sıkça kullanılır.

Hikaye Nedir?

Hikaye edebiyat alanında varlık gösteren edebi sanat türlerin bir dalı olmaktadır. Edebiyat alanında birçok edebi sanat türü bulunur. Hikaye de bu türler arasında önemli bir yere sahip sanat dalıdır. Aynı zamanda hikayenin bir de eş anlamlısı bulunur. Hikayenin eş anlamlısı öykü kelimesi olmaktadır. Hikaye de öykü de günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden olmaktadır.

Hikayeler gerçek ya da kurmaca, tasarlanmış olayları yazıya aktaran ve insanlara sunan bir türdür. Genel olarak kısa bir anlatım türüne sahiptir. Kısa yazılmasına karşılık anlam olarak yoğun ve derin anlatımlara sahip olan bir tür olmaktadır. Kısa anlatım ile insanların fazla, daha yoğun şey çıkarmasını sağlamaya çalışan bir türdür.

Hikaye Özellikleri Nelerdir?

Hikaye gerçek, kurmaca ya da yaşanabilecek tür de olayların düz yazı şeklinde insanlara aktarılmasını sağlayan edebi bir sanattır. Hikaye ilk edebi sanat türümüz olan destan ile birlikte doğmuş bir türdür. Düz yazı şeklinde oluşum gösterir. Destandan farkı ise destan da daha çok şiirsel tarzda bir anlatım kullanılır. Ancak hikaye de şiirsel bir anlatım kullanılmaz. Hikaye daha çok bir düz yazı şeklinde, bir roman şeklinde yazılır. Bunların yanı sıralar hikayeler de uzun bir anlatım kullanılmaz Kısa bir şekilde anlatılan, ortaya çıkarılan bir türdür. Kısa olmasına karşılık yoğun, çok daha derin anlamlara sahip bir tür olmaktadır.

Hikaye Unsurları Nelerdir?

Hikaye genel olarak 6 tane unsurdan meydana gelen bir tür olmaktadır. Bu unsurlar kişiler, olay örgüsü, zaman, mekan, anlatıcı ve bir de hikayenin anlatıldığı bakış açısı olmaktadır. Kişiler unsuru hikaye de yer alan karakterlerin varlığını göstermektedir. Olay örgüsü hikaye de geçen olaydır. Olay örgüsü aynı zamanda hikaye de var olan olayın belirli bir sıra içerisinde geçmesini gösteren unsurdur.

Zaman hikaye de var olan olayın hangi zaman aralığında geçtiğini gösteren unsurdur. Mekan hikaye de geçen, yaşana olayın ve orada ki karakterlerin var olduğu yeri gösteren unsurdur. Anlatıcı unsur hikayeyi anlatan kişiyi ifade eder. Bakış açısı ise hikayeyi anlatan kişinin, anlatımı yaparken sahip olduğu bakış açısını ifade eder.

Hikaye Türleri Hakkında Bilgi

Hikaye türleri 3 tane farklı türe ayrılmaktadır. Bu türler olay hikayesi, durum hikayesi ve modern hikaye olmaktadır. Olay hikayesi serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunan bu bölümler ile oluşan türüdür. Bu türde bir olay vardır ve bu olay yaşanır ve sonunda bir çözüme kavuşur. Durum hikayesi olay hikayesinden farklı olarak bir olay yoktur. Burada normal bir günden herhangi bir kısım anlatılır. Bu hikaye türünde bir olay olmadığı için sonuç da yoktur. Modern hikaye de insanların normal zamanlar da karşı karşıya kaldığı sıradan şeyleri bir olağanüstülük katarak anlatır.