Hijyen Nedir? Neden Önemlidir? Hijyen Nasıl Sağlanır?

Yüce İslam dininin sürekli olarak insanlara hatırlattığı temizlik kavramı hem kendi sağlığımız hem de başkalarının sağlığı açısından oldukça önemli bir konudur. Temizlik, insan sağlığını etki altına alan ilk unsurlardan birisidir. Temizlik denilince akla ilk gelen kelimelerden birisi de hijyendir.

Hijyen Nedir? Neden Önemlidir?

Hijyen Fransızca kökenli bir sözcük olup, sağlık bilgisi olarak dilimize yerleşmiştir. Hijyen, sağlığa zarar verebilecek durumlardan ya da ortamlardan, biz insanları korumak amacıyla alınmış bütün temizlik önlemleridir. Hijyen, insan sağlığının bir numaralı kuralıdır. Bu kuralın olmadığı her an çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalmışız demektir. Eğer bulunduğumuz iş, ev ya da sosyal ortamımız hijyenik değilse, kişisel hijyen kurallarına riayet etmiyorsak hastalıklı bir yaşam sürme ihtimalimiz oldukça yüksektir.

Hastalıklı bir yaşam sürdürmek istemiyor, özgür bir yaşam sürmek istiyorsak eğer, kesinlikle hijyen konusuna dikkat etmeli ve bu konuda hassas davranabilmeliyiz. Unutulmamalıdır ki hijyen yoksa, sağlıkta yoktur. Çünkü en az yemek yemek, su içmek ve uyumak kadar hayati bir öneme sahiptir. İnsanlar nasıl ki hayatta kalabilmek için yemek yiyor, su içiyor ve uyuyabiliyor ise hijyen konusunda da bir o kadar doğru tutum ve davranışı sergilemelidir.

Hijyen ayrıca biz insanlar aracılığıyla hayvan ve bitkiler gibi diğer canlılarında dikkat etmesi gereken bir konudur. Evimizde beslediğimiz evcil hayvanlar ile evimizde büyüttüğümüz bitki türlerinin de hijyeni sağlanmalıdır. Çünkü insanlar farkında bile değilken, birçok bitki ve hayvan üzerinden hastalık kapabilirler.

Hijyen denilince akla dezenfeksiyon, sterilizasyon, dezenfektan, sanitasyon, sanitizer, antisepsi, normal sabun gibi temizlik terimleri akla gelmektedir. Bu terimler genel olarak hijyeni sağlamak adına insanlara yardımcı olan maddelerdir. Bu maddeler sayesinde daha hijyenik ortamlara ulaşabilir ve daha hijyenik kişisel bakımlarımızı yapabiliriz.

Hijyen Nasıl Sağlanır?

Hijyen henüz daha çocuk yaşta kazandırılması gereken bir davranış olmalıdır. Önce aile içinde daha sonra da okullarda bu konu hakkında çeşitli eğitimler verilmeli ve insanlar çocuk yaştan itibaren eğitilmelidir. Örneğin tuvaletten sonra ya da yiyeceklere dokunmadan önce ellerimizin mutlaka yıkanması gerektiği bir alışkanlık haline dönüştürülmelidir. Bu alışkanlıklar zamanla diğer ortamlara yayılarak hayatımızın sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Günümüzde hijyeni sağlamanın birçok yöntemi bulunur.

Ev ortamında;

Mutfak dolap kapıları, duvarlar ve tezgâhlar temizlik beziyle silinmelidir.

Lavabo ve musluklar muhakkak temizlenmelidir.

Çeşitli temizlik ürünleri ve temizlik gereçleri kullanılmalıdır.

Özellikle tuvalet ve banyolar sık sık dezenfekte ve sterilize edilmelidir.

Evimizde bulunan büyük ve küçük mutfak aletleri kullanıldıktan sonra özenle yıkanmalıdır.

Çöpleri atmak için kullandığımız çöp poşetlerinin sağlam olduğundan enim olmalıyız.

Yemekte kullanacağımız et, balık ve tavuk ürünlerinin iyice piştiğinden emin olmalıyız.

Meyveleri iyice yıkamalı, sebzeleri ise sirkeli suda beklettikten sonra tüketmeliyiz.

Çocukları dışarıdan gelir gelmez banyoya göndermeli, burada el ve ayaklarını yıkatmalıyız.

İş ve sosyal ortamlarda;

Yatığımız işin türüne göre kendimize bir dizi hijyen önlemi belirlemeliyiz.

Hijyenik olmayan bir iş ortamında çalışıyorsak iş verenimize bu konu hakkındaki şikayetlerimizi iletmeli ve iş arkadaşlarımızı uyarmalıyız.

İş yerinde birden fazla kişinin kullandığı yemekhane, tuvalet ve lavabolar gibi toplu kullanım alanlarının temiz kalmasına özen göstermeliyiz.

Kapalı bir alanda çalışıyorsak eğer, bu ortamı muhakkak havalandırmalı ve kullandığımız araç-gereçleri sık sık temizletmeliyiz.

Sosyal çevreyle etkileşim halindeysek, bu çevreden ayrıldıktan sonra ellerimizi yıkamalıyız.

Kafe, restoran gibi mekanlarda verdiğimiz siparişlerin hijyenik güvenilirliğinden emin olmalıyız.