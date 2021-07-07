Hıfzıssıhha Nedir, Ne İşe Yapar? Hıfzıssıhha Kurumu Ne Zaman Kuruldu?

Hıfzıssıhha ismini tarihte sağlık alanında kurulan kurumlar arasında sıklıkla duymuş ve denk gelmiş olabiliriz. Çünkü bu kurum bir laboratuvar özelliğiyle Türkiye ülkesinde yaşayan insanların sağlığını korumayı amaç edinmiştir.

Hıfzıssıhha Nedir?

Hıfzıssıhha kelimesinin sözlük anlamı sağlıklı yaşamak için alınması gereken önlemlerin tümü olarak geçmektedir. Arapça olan bu kelime Türkçe olarak sağlık koruma ve sağlık bilgisi anlamlarına gelmektedir.

Türkiye'de yaşayan halkın sağlığının korunması amacıyla temel olan laboratuvar hizmetlerini yürütmek için kurulmuş Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ya da Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü olarak geçmektedir.

Türkiye'nin Ankara ilinde bulunan bir ulusal referans laboratuvarı olarak tarihte varlığını devam ettirmiş bir kurumdur.

Hıfzıssıhha Ne İş Yapmaktadır?

Hıfzıssıhha kurumunun yaptığı işler İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu olarak 1593 sayılı 24. 04. 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre belirlenmektedir.

Kanuna göre bu işler, sadece hayvanlar için üretilen serum ve aşılar hariç olmak üzere piyasada üretilen gıda ve ilaç sektöründeki bütün kimyasal, uyuşturucu madde, zehir içerikli her çeşit serum ve aşıları denetlemek görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Arapça dilinde hıfız muhafaza etmek sıhha ise sağlık demektir. Bu sözcüklerin birleşimiyle oluşmuş bir kelimedir. Batı kaynaklarındaki karşılığı ise hijyendir.

İslam biliminde ise medreselerde Hıfzıssıhha bir ders olarak okutulmuş derslerin içeriğinde temizlik adapları öğretilmiştir.

Hıfzıssıhha kurulunun ise ayrı görevleri bulunmaktadır. Hak sağlığına ilişkin tedavi hizmetlerine yönelik kurumları kurmak ve işletmek bu kurulun görevidir.

Halk sağlığını tehdit eden olağanüstü durumlarda tüm tedbirleri almak kurulun görevleri arasındadır. Saha çalışmaları yapmak, hastalık taşıyanlara sağlık hizmeti vermek, toplum ve çevre sağlığını sağlamak, aşı ve serumları denetlemek, sağlık alanında halka ve çalışanlara yönelik toplantı, organizasyon ve eğitimleri düzenlemek ve gerçekleştirmek görev ve sorumluluklar arasındadır.

Hıfzıssıhha Kurumu Ne Zaman Kuruldu?

Hıfzıssıhha kurumu Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi ismiyle 27 Mayıs 1928 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihte bu kurum 1267 sayılı kanun tasarısına göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlıdır.

Hıfzıssıhha kurumunun değişen aynı zamanda gelişen ihtiyaçlar karşısında dünyanın ve sağlık alanında da sürekli değişmesiyle beraber 4 Ocak 1941 yılında içeriği tekrar belirlenmiştir.

Hıfzıssıhha kurumunun kurucusu ise Doktor Refik Saydamdır. Kurum isminin başındaki Refik Saydam adını kurucusundan almıştır.

27 Mayıs 1928 yılında kurulan bu kurum ilk olarak Ankara ilinde kurulmuştur. Kurumun bağlı olduğu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ise devletin hizmetleri arasında memleketin sağlık şartlarını sağlamak, zarar veren hastalıklarla mücadele etmek, gelecek neslin sağlıklı olarak yetişmesini temin etmek, halka tıbbı alandaki tüm eylemleri, ilaçları, etkinlikleri sağlamak gibi hizmetleri içermektedir.

Bu kanun çok sayıda maddeden oluşmaktadır. Örneğin kanunun 3. maddesinin içeriğinde doğumu güvenli çocuk ölümü de engelleyici tedbirler alınmasını da içermektedir. Buna bağlı olarak annelerin doğumdan önce ve sonra sağlıkları da konu kapsamına girmektedir.

Salgın hastalık ve çok sayıda ölümün bulunduğu durumlarda meydana gelen salgın hastalıkla ilgili mücadele edebilmek için her türlü tıbbi ve psikolojik desteği sağlamak da devletin görevi görülmüş ve kanunda maddelerde yer almıştır.