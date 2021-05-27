Hidroliz nedir ve nasıl gerçekleşir? Hidroliz örnekleri konu anlatımı

Hidroliz, vücuda alınan büyük yapıya sahip moleküllerin su ile tepkimeye girmesi sonucunda küçük yapılı moleküllere çevrilerek tepkimeye girer.

Hidroliz Nedir?

Vücuttaki su miktarının bazı nedenlerden dolayı çeşitli hastalıklara yol açabileceği bilinmektedir. Hidroliz genellikle oksijen ile hidrojen elementlerinin birbirinden ayrılması sonucu oluşur. Hidroliz, su ve kimyasal bağın parçalanması sonucu meydana gelir. Dolayısıyla hidroliz kimyasal bir reaksiyondur. Hidroliz, moleküllerin su ilavesi ile fazla parçacık oluşturması sonucunda oluşur.

İnsanlar günlük 2 ile 2,5 litre arasında su tüketir. Bu miktardaki suların vücudun doğru bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Özellikle bu miktarın altında su tüketimi yapan kişilerin vücutlarında çeşitli problemler ortaya çıkar. Vücudun su kaybetmesinden dolayı oluşan çeşitli tepkimelere dehidrasyon denilmektedir. Vücudun su kaybetmesi ile birlikte dehidrasyon tepkimeleri ortaya çıkar. Hidroliz ise dehidrasyonun tem tersi olarak gerçekleşen bir durumdur.

Hidroliz Nasıl Gerçekleşir?

Vücuttaki su miktarı çok önemlidir. Vücutta az su bulunması ve ya fazlaca su bulunması çeşitli hastalıklara neden olabilir. Özellikle vücudun su kaybetmesinden kaynaklanan dehidrasyon tepkimeleri halk arasında çok iyi bilinmektedir.

Hidroliz ise dehidrasyon tepkimelerinin tam tersidir. Vücuda alınan büyük yapılı moleküller su ile tepkimeye girdiği takdirde daha küçük yapılı moleküllere çevrilerek hidroliz tepkimeleri oluşur. Ayrıca özellikle büyük moleküllü bileşik yapılar küçük yapılı bileşiklere parçalanır. Bu işlemlerde ise vücutta enerji kaybı oluşmaktadır.

Hidroliz olayında ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Özellikle biyolojide hidrolizin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Hiroliz tepkimeleri katabolik yıkım reaksiyonları olarak bilinmektedir.

Hidroliz Örnekleri Konu Anlatımı

İnsanlar karbonhidrat ağırlıklı beslendiklerinde karbonhidrat içeren besinler sindirim sistemi içerisinde enzimler tarafından hidrolize uğrarlar: Bu sayede yapıtaşlarına ayrılmış olurlar. Özellikle tepkime ile birlikte meydana gelen glikoz, hücresel solunum sonucunda tekrar enzimlerin de yardımları ile birlikte karbondioksit ve suya da parçalanmaktadır.

Hidroliz örnekleri ise şu şekilde gerçekleşir;

Protein + (n-1) su = n aminoasit (proteinlerin yapıtaşları aminoasitlerdir)

Polipeptit + su = n aminoasit

Protein ve lipid gibi büyük moleküllü bileşikler su kullanılması ile birlikte küçük yapılı moleküllere parçalanarak çeşitli kimyasal tepkimelere de girebilirler. Özellikle hidroliz işlemleri ırasında monomer sayısının genellikle 1 eksiği kadar su harcanır. Hidroliz su ayrışması şeklinde olur. Bu ayrışma sonucunda da damıtma gerçekleşir. Bunun yanı sıra hidroliz tepkimeleri sırasında enerji de harcanmaz. Bu yüzden cansız ortamlarda da hidroliz tepkimeleri gerçekleşebilir.

Hidroliz İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Hidroliz işlemi gerçekleşirken bu oldukça zorlu bir süreçtir. Hidroliz işleminin oluşması için bazı detaylara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle de su ile etkileşimde bulunan kimyasallar bir şekilde suyun içerisine geçer. Eğer bu olmaz ise elektroliz işlemi gibi bir süreç olmayan hidrolizde suyun parçalanması da meydana gelmez. Bu nedenle çoğu zaman dinamik olan bir denge meydana gelmektedir.

Özellikle çoğu zamanda hidroliz işlemi de suda çözünme yaşanması durumu ile tam olarak örtüşmektedir. Hidroliz biyolojide en çok yer alan işlemlerden bir tanesidir. Buna göre hidroliz işlemi sonucunda büyük moleküller su sayesinde küçük moleküllere yani diğer adı ile monomerlere ayrılırlar. Buna da kimyasal reaksiyon denilir. Hidroliz çoğunlukla suların ayrışması ile ortaya çıkar.