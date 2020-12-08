Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Hidrojeoloji mühendisliği yeraltı ve yer üstünde bulunan suların aranması ve kullanılması ile ilgili araştırmaları yapan meslek dalıdır. Bu konuda farklı teknikler kullanılabilir.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Hidrojeoloji mühendisliği bölümü çeşitli amaçlar ile yeraltı ve yer üstündeki suların araştırılmasında görev alan mühendisleri yetiştirir. Hidrojeoloji mühendisleri bu bölümde 4 yıl boyunca eğitim alarak sonrasında da mesleğe adımlarını atarlar.

Hidrojeoloji Mühendisliği Nedir?

Hidrojeoloji mühendisi kullanma suyu ya da içme suyu gibi pek çok su kaynağını araştırarak yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile ilgili çalışmalar yaparlar. Suları inceleyen hidrojeoloji mühendisi kirlenmiş yeraltı sularının da temizlenmesini sağlar. Hidrojeoloji mühendisliğinin görev tanımı oldukça geniştir. Jeoloji hakkında da bilgisi olan hidrojeoloji mühendisi yeraltından suyun da en iyi şekilde işlenmesini sağlar.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Mühendislik fakültelerine bağlı olan hidrojeoloji mühendisliği bölümünde verilen eğitim neticesinde hidrojeoloji mühendisleri yetişir. Yeraltı suları ve yerüstü sularının araştırılmasında önemli rol oynayan hidrojeoloji mühendisleri, hidrojeoloji bölümünde mesleklerine dair tüm bilgi ve eğitimi alırlar. Bu şekilde de yeterli bilgi ve donanıma sahip olurlar.

Hidrojeoloji Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Hidrojeoloji mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler çalıştıkları kurumlarda projeler üretirler. Aynı zamanda yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile ilgili araştırmalar yaparlar. Bunun yanı sıra suların belirlenmesi ve çıkarılması çok önemlidir. Su kaynaklarının belirlenmesi, araştırılması ve işlenmesi gibi konularda çalışmalar yapan hidrojeoloji mühendisleri proje üretiminde de çalışabilirler.

Hidrojeoloji Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Hidrojeoloji mühendisliği bölümü mühendislik fakültesine bağlıdır. Aynı zamanda hidrojeoloji mühendisliği bölümü dört yıllık eğitim vermektedir. Öğrenciler bu bölümde aldıkları dört yıllık eğitimin ardından kendi alanlarında staj yaparlar. Stajın ardından ise öğrenciler "Hidrojeoloji Mühendisi" unvanı ile mezun olurlar.

Hidrojeoloji Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Hidrojeoloji mühendisi olmak için araştırmacı ve meraklı bir kişiliğe sahip olmak gerekir. Jeoloji hakkında bilgi sahibi de olan öğrenciler disiplinli ve sorumluluk sahibi bir kişiliğe sahip olmalılar. Aynı zamanda üniversite sınavında yeterli puan alındığında hidrojeoloji mühendisliği bölümünde eğitim alınabilir.

Hidrojeoloji Mühendisliği Öğretimi İngilizce Midir?

Türkiye genelinde yalnızca bir üniversitede hidrojeoloji mühendisliği bölümü bulunmaktadır. bu bölümde ise öğretim dili Türkçedir. Hidrojeoloji bölümünde basit düzeyde İngilizce öğretilmektedir.

Hidrojeoloji Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Hidrojeoloji mühendisliği bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Özellikle de hidrojeoloji mühendisliği bölümünde okumak isteyen adaylar üniversite sınavında matematik ve fen bilimleri sorularını çözmeliler. Bu sınavda ne kadar çok matematik ve fen bilimleri sorusu çözülürse o kadar iyi olur. Adaylar üniversite sınavında aldıkları sayısal puanları ile hidrojeoloji bölümünde okuyabilirler.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümün dersleri matematik ve fizik bilimleri ağırlıklı olmaktadır. Ayrıca kimya, fiziksel jeoloji, fizik, matematik ve termodinamik ilkeleri gibi derslerin yanı sıra petrografi, saha jeolojisi, taşınım süreçleri, toprak mekaniği gibi dersler bulunur. Bu bölümde okuyan öğrenciler 8 yıllık yarı yıl sürecinde gözenekli ortam hidroliği ile difransiyel denklemler gibi dersler de görürler.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Hidrojeoloji mühendisliği bölümünün sunduğu pek çok iş imkanı bulunur. Özellikle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanı olur. Hidrojeoloji mühendisleri özel sektörde de rahat bir şekilde iş bulabilirler. Aynı zamanda çoğu zaman belediyelerde de hidrojeoloji mühendisine ihtiyaç duyuluyor.

Hidrojeoloji Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Hidrojeoloji mühendisliğinin çalışma alanları oldukça geniştir. Oldukça kapsamlı bir kariyer seçeneği bulunan hidrojeoloji mühendisleri Devlet Su İşleri, Maden Tetkik ve Arama, Su Arıtma Tesisleri gibi alanlarda çok rahat bir şekilde iş bulabilirler. Hidrojeoloji mühendisleri devlet kurumunda çalışmak için mutlaka Kamu Personeli Seçme Sınavına girerler. Buradan alınan puan ile birlikte her kuruma girilebiliyor.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde yalnızca bir üniversitede hidrojeoloji mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Hidrojeoloji mühendisliği bölümü Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen öğrenciler Hacettepe Üniversitesi'ndeki hidrojeoloji mühendisliği bölümünü tercih edebilirler.