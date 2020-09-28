Hidrojen Peroksitin nedir? Hidrojen Peroksit kullanım alanları nelerdir?

Hidrojen peroksit, bir ilk yardım malzemesinden çok daha fazlasıdır. Harika bir dezenfektan özelliği taşıyan hidrojen peroksit, her evde bulunması gereken mucizevi bir bileşendir.

Hidrojen Peroksit Kullanım Alanları Nelerdir?

Hidrojen peroksitin pek çok kullanım alanı vardır. Harika bir dezenfektan özelliği gören bu bileşen, içinde oksijen atomu içerir ve ancak eczanelerden temin edilebilir.

Hidrojen peroksitin başlıca kullanım alanları;

Açık yara ve sıyrıklarla temizlenerek enfeksiyon kapmasını önler.

Temiz cilt üzerine pamuk yardımı ile doğrudan sivilce üzerine sürüldüğü zaman sivilce oluşumunu büyük ölçüde önler.

Mantar oluşumunu önler. Aynı zamanda hidrojen peroksit ile mikozların neden olduğu ayak kokusundan kısa süre içinde kurtulabilirsiniz. Bunun için bir küvet ya da leğene su doldurduktan sonra içine bir miktar hidrojen peroksit eklemeniz ve ayaklarınızı bu suda 20 dakika bekletmeniz yeterlidir.

Cilt enfeksiyonlarını iyileştirir.

Çamaşırları beyazlatır. Kişisel bakımınızın yanında hidrojen peroksiti ev temizliğinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle de kan lekesini çıkartmak için lekenin üzerine bir miktar hidrojen peroksit damlatarak 10 dakika bekledikten sonra çitileyerek çamaşırınızı yıkayabilirsiniz.

Sebze ve meyveleri temizlemek ve dezenfekte etmek için de hidrojen peroksiti kullanabilirsiniz.

Soğuk algınlığından ve boğaz ağrısından kurtulmak için bir miktar hidrojen peroksit ile suyu karıştırıp gargara yapabilirsiniz.

Ağız sağlığını korur ve kahve, çay, sigara gibi etkenlerden dolayı dişlerde oluşan lekelerin temizlenmesini sağlar.

Hidrojen Peroksitin Temizlikte Kullanım Alanları

Hidrojen peroksit, kişisel bakımın yanı sıra temizlikte de sıkça kullanılır. Özellikle de çamaşır ve bulaşık yıkamada, leke çıkarmada oldukça etkilidir. Sirke kokusundan hoşlanmayanlar sebzelerin temizlenmesi için de hidrojen peroksitten yardım alabilirler. Kirli olan tuvalet ya lekeli fayansları hidrojen peroksiti yarım bardak su ile karıştırarak temizleyebilirsiniz.

Duş perdeniz küflendiyse yine bu ürünle kolay bir şekilde perdeyi temizleyebilir ve yeni gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Pek çok alanı temizlemek ve dezenfekte etmek için uygun fiyatlı bu ürünü tercih edebilirsiniz. Diğer kimyasallara büyük paralar ödemeye gerek kalmadan gerçek temizlik hissini de evinizde dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz.

Hidrojen Peroksitin Bitkiler Üzerindeki Etkisi

Hidrojen peroksiti, bitkilerinizi canlandırmak için de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı hidrojen peroksiti 1 litre suya karıştırarak bitkilerinizin topraklarına ekleyerek bitkinizin daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu karışım, bitki köklerinin çürümesini de önemli ölçüde engeller. Bu karışım ile aynı zamanda bitkilerde böcek ve mantar oluşumunu da önleyebilirsiniz.

Bu sayede çok daha sağlıklı, canlı ve gür bitkilere sahip olabilirsiniz. Bahçe bakımında da bu üründen faydalanabilirsiniz. Bir diğer tarife göre de 4 litre suya yarım bardak hidrojen peroksit ekleyerek bitkilerinizi şımartabilirsiniz. Oldukça uygun fiyatlı olan bu ürünü hayatın pek çok alanında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürünü eczanelerden rahatlıkla temin edebilirsiniz.

Hidrojen Peroksitin Diğer Kullanım Alanları

Hidrojen peroksit saç rengini açar.

Buz dolabında oluşan kötü kokunun giderilmesini sağlar.

Aynaların temizlenmesinde kullanılır.

Oyuncakların ve eşyaların dezenfekte edilmesinde kullanılır.

Tencerelerde bulunan yemek artıklarını temizler.

Kontakt lensleri dezenfekte etmek için de kullanılır.

Kulak temizlemek için kullanılır.

Yemek masasını dezenfekte etmek için kullanılır.

Makyaj temizlemek için kullanılır.

Bulaşıklarınızın yeni gibi olmasını ve parlamasını sağlar.