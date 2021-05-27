Hidrofor nedir ve ne işe yarar? Hidrofor nasıl çalışır ve nerelerde kullanılır

Hidrofor, teknik bir terimdir. Hidrofor, bir çeşit suyun basınçlandırılmasına yarayan sistemdir. Başka bir anlatımla şebeke suyunun, musluktan akan suyun basıncını arttırmak gayesini taşır. Başka bir anlatımla, şebeke suyunun yetersiz kaldığı durumlarda otomatik biçimde devreye giren pompalara verilen isimdir hidrofor.

Hidrofor Nedir ve Ne İşe Yarar?

Hidrofor, genellikle halk arasında yüksek yapılara ve binalar su basıncı uygulamak amaçlı bir sistem olarak bilinir. Ayrıca hidrofor çoğunlukla pompa ile de karıştırılır. Oysa pompadan farklı olarak hidrofor bir sistem bütünüdür. Hidroforun önemi kontrol ve koruma sağlamasıdır. Hidrofor yüksek binalarda kullanılabildiği gibi; tek katlı yapılarda veya 2-3 katlı müstakil binalarda ya da su kesintisinin yoğun olduğu noktalarda su deposuna su basmak için de kullanılır.

Hidrofor genellikle bir sistem bütünüdür. Bazı ekipmanlardan oluşur. Hidrofor hem pompadan hem pompanın devreye giriş çıkışını kontrol eden kontrol ekipmanlarından meydana gelir. Hidrofor pompanın daha uzun ömürlü çalışmasını temin için koruma ekipmanlarından oluşmuş bir sistem vardır. Böylece hidrofor tek bir amaca odaklanmaz ayrıca kontrol ve koruma da sağlar.

Hidrofor Nasıl Çalışır ve Nerelerde Kullanılır?

Hidrofor, şebeke suyunun yetersiz kaldığı durumlarda otomatik şekilde devreye giren pompadır. Hidrofor bu nedenle önemli bir görev ifa eder. Hidroforun çalışma prensibi bilindiğinde ihtiyaca uygun olan hidroforu seçmek de kolaylaşacaktır.

Hidroforun görevi su tankında bulunan suyu, hava ile basınçlandırılması neticesinde başka bir uzak noktaya pompalamaktır. Hidrofor salt su tankı ve pompadan ibaret bir sistem değildir. Hidrofor sisteminde su deposunun üzerine monte edilmiş yardımcı elemanlar da vardır. Yardımcı elemanlar olarak sayılan bu unsurlar sırasıyla şunlardır:

Vana: Küresel vana ya da şiber denilen bu parça su akışını kesmek amacıyla kullanılır.

Çek valf: Çek valfin görevi suyun basıncının azalması halinde su akışının ters yöne gitmesine engel olur.

Güvenlik Anahtarı: Hidroforun en önemli ekipmanlarından birisidir. Sistemdeki fazla basıncı dışarı atmaya yarar. Bu şekilde hidrofor sisteminde güvenliği sağlar.

Basınç Anahtarı: Basınç anahtarı da hidroforun verimli çalışmasını sağlayan önemli bir elemandır. Basınç anahtarı, hidrofor tankı basıncına göre pompanın çalışmasını düzenler ve sağlar.

Manometre: Bir ölçüm cihazıdır. Manometre, basınç okuyucuya verilen addır.

Selenoid vana: Hidrofor sisteminin hava absorbrisyonunu sağlayan elemanıdır. Selenoid vana hava bölgesine takılır böylece su seviyesine göre tankın hava emişini sağlama fonksiyonunu yerine getirir.

Hidroforlar gerekli önlemler alınır, düzenli bakım ve onarımları yapılır esas olarak da kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılırsa "tehlikeli" olarak nitelendirilemezler. Hidroforun kullanım alanlarını ana başlıkları itibariyle 3 bölümde ele almak mümkündür:

Membranlı, basınç dengeleme tanklı hidroforlar: Bunlar küçük hacimli membranlı tanklar olup birkaç litreden 25 litreye kadar değişik hacimlerde kullanılır. Çoğunlukla konutlarda kullanılır ve az yer kaplar.

Hava kompresörlü hidrofor: Hava kompresörlü hidroforlar daha çok büyük alanlarda kullanılır. Hava kompresörlü hidroforların çalışma prensibi şu şekildedir: Ekseriyetle hava şarj cihazları aracılığıyla yeterli hava temin edilemeyen büyük tesislerde kullanılmaktadır. Hava kompresörleri büyük endüstriyel tesislerde olduğu gibi çok büyük konut sitelerinde de tercih edilmektedir.

Otomatik hava sağlayan hidrofor: Bu hidrofor çeşidinde sistem havayı kendi temin etmektedir. Otomatik hava sağlayan hidroforlar daha çok apartmanlarda ve küçük ölçekli sanayi tesislerinde tercih edilmektedir.