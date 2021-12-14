Hicvetmek ne demek, ne anlama gelir? Hicvetmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Anlam bakımından önemi olan hicvetmek sözcüğü gündelik hayatta kullanılıyor. Hicvetme sözcüğünün kullanılan anlamı, alay yoluyla yermektir. Bireyler aynı zamanda hicvetmek sözcüğünü bitişik yazmalıdır.

Hicvetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Her bir kelimenin anlam karşılığı Türkçe sözlüklerinde bulunuyor. Türkçe sözlüğe sahip olan bireyler sözlüğü inceleyerek hicvetmek sözcüğünün anlamını öğrenebiliyor. Anlam karşılığı konusunda hicvetmek sözcüğü en çok merak edilen sözcük çeşitlerinden biridir. Hicvetmek, alay yoluyla yermek anlamında kullanılıyor.

Hicvetmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Kelimelerin doğru yazılışlarıyla alakalı belirlenen birçok kural bulunuyor. Türkçe diline uygun olmayan sözcüklerin tamamı yazım yanlışı olarak değerlendiriliyor. Hicvetmek sözcüğünü bireylerin ayrı yazması gerekir.

TDK Sözlük Anlamı

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Sözlükler herkesin evinde bulunan ürünler arasındadır. Türkçe sözlükler içerisinde kelimelerin anlamları yer alır. TDK'da tüm sözcüklerin anlamlarını paylaşan kurumlardan biridir. Sözlüğü olmayan bireyler, TDK'da hicvetmek kelimesinin anlamını öğrenebiliyor. Anlam bakımından hicvetmek kelimesi kişilerce öğrenilmek isteniyor. Hicvetmek sözcüğü TDK'da alay yoluyla yermek anlamındadır. Bireyler TDK'da yer alan anlamıyla hicvetmek sözcüğünü kullanabiliyor.