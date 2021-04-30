Hibrit İngilizce eğitimi için güç birliği

Maya Okulları, online İngilizce konuşma eğitimi için Beils ile iş birliğine gitti. Anlaşma ile yeni akademik yılda Maya Okulları’nda eğitim gören öğrenciler, Beils’in İngilizce konuşma ve etkili iletişim (oracy) programına dahil olacak.

Maya Okulları’nın Kurucu Temsilcisi Levent Okut, “Maya Okulları, Salgın dönemine adaptasyonda hiç zorluk çekmedi. 5 yıl önce altyapısını kurduğumuz tüm teknolojik çözümlerin meyvesini bu dönemde topladık. 5 yıl sonrası için de bugünden hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her bir öğrenciyi biricik kabul eden ve öğrencilerimizi gelecekte adını bile bilemediğimiz iş alanlarına ve hayata hazırlamak için 21. yüzyıl ve yaşam becerilerine odaklanan eğitim vizyonumuz, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişimizi kolaylaştırdı. Aslında online teknolojiler sadece bir araçtır; önemli olan öğrencilerin tüm benlikleri ile derse katılımını sağlamak ve aktif öğrenme ortamını gerçekleştirmektir” diye konuştu.

Pilot derslere giren öğretmenler arasında yer alan İngilizce eğitim yazarı Sue Parminter, Maya Okulları’ndaki pilot çalışma hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“İstisnasız tüm öğrencilerin derse aktif katılımı mükemmeldi. Hedefimiz daha çok öğrencilerin sanal odalarda analitik ve yaratıcı sorularla konuşmasını sağlamak, aktif dinleme, fikirlerini paylaşma, bir konuda farklı görüş sunma gibi ‘oracy’ yani etkili iletişim becerilerini geliştirmekti. Öğrencilerin İngilizce seviyeleri, yaş grubu ve sınıflarına göre çok üst düzeydeydi ve yanlış yapmaktan korkmadan tam bir özgüvenle konuştular. O kadar motivasyonları yüksekti ki derslerin bitmesini istemediler. Ders bitiminde bile hep birlikte konuşmaya devam ettik. Maya öğrencileri ile İngilizce konuşma ortamında bir arada olmak büyük bir keyifti.”

Maya Okulları, bu pilot çalışmanın ardından yeni akademik yılda Beils ile birlikte çalışma kararı alarak bir iş birliği anlaşması imzaladı.