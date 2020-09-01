Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim sistemi ne demek?

Hibrit eğitim sistemi, yeni dönemde pek çok öğrenciyi yakından ilgilendirecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 23 Temmuz’da TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda tanımlanan hibrit eğitim sistemi, öğrencilerin haftanın belirli günlerinde yüz yüze eğitim görmelerine olanak tanıyacak. Peki, hibrit eğitim sistemi nedir ve nasıl işleyecek? İşte, o detaylar

HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Temmuz’da TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda ‘hibrit eğitim’le ilgili şu detayları vermişti: “Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.”

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.





Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.