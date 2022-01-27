Heykeltıraş nasıl yazılır? Heykeltıraş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Tıraş kelimesi başlı başına hata yapılan sözcükler içerisinde gelmektedir. Genelde bu kelime, ‘Traş’ biçiminde ele alınır ve yanlış yazılır. Ancak daha çok tıraş olarak yazılması gerekmektedir. Bu kelime üzerinden aynı zamanda heykeltıraş sözcüğünün de ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır yazılmayacağı merak ediliyor.

Heykeltıraş Nasıl Yazılır?

Belli bir sanat dalını anlatan ‘heykeltıraş’ kelime grubu bu şekilde bitişik yazılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere belli malzemeleri kullanmak suretiyle tıraşlama yaparak farklı heykelleri ortaya çıkarmak anlamına gelir. Önemli bir sanat dalı olması ile beraber bitişik yazılması gereken sözcükler içerisinde yer almaktadır.

Heykeltıraş Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Heykeltıraş’ biçimde bütün haline gelmesidir. Bu şekilde tek başına veya cümle içerisinde amaca uygun olarak kullanmak mümkündür. Genelde bitişik yazılması ile beraber en önemli sanat dalları içerisinde yer almaktadır.

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‘’Bugün heykeltıraş sergide olacak.’’

Görüldüğü gibi bu şekilde yukarıdaki cümlede nasıl kullanılmış ise günlük yaşamda farklı yerlerde değerlendirmek mümkün.