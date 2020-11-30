Heykel Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Heykel bölümü üç boyutlu sanat nesneleri yaratan özel bir bölümdür.

Heykel Nedir?

Heykel bölümü kişilere heykel yapma konusunda teorik ve pratik bilgiler öğretmektedir. Bununla beraber bu bölümde okuyan kişiler sanatsal bir bakış açısına sahip olması gerekmektedir. Bu bölüm içerisinde kişilere evrensel ve yerel sanat kültleri öğretilmektedir Aynı zamanda da bu bölümde okuyan kişiler sanatçı bakış açısını kazanarak, sanatçı olmaktadır. Heykel bölümü sert ve plastik malzemelerin birleştirilmesiyle üç boyutlu bir sanat ürünü elde etmektedir. Bu bölüm içerisinde kişiler kil, balmumu, taş ve benzeri ürünlerle çalışmaktadır. Aynı zamanda da bununla çeşitli nesneler üretilmektedir. Kişiler bu ürünleri modelleyebilir, monteleyebilir veya başka şekillere sokabilir.

Heykel Bölümünün Amacı Nedir?

Heykel bölümünün ana amacı teorik ve sanatsal bütün bilgileri bir sanat eserine yansıtmaktadır. Kişiler bu ürünleri uluslararası ve ulus ortamında bir varlık sergilemektedir. Bu bölümde okuyan kişiler sanatçı düşüncelerini benimseyerek, sanat eserleri üretmektedir. Aynı zamanda da bu bölümde olan kişiler yaşamları boyunca sürekli öğrenmeye ve gelişmeye çalışmaktadır.

Heykel Kaç Yıllıktır?

Heykel bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde bulunmaktadır. Bu bölüm dört yıllık bir lisans bölümüdür. Kişiler yetenek sınavına girerek, bu bölüme giriş yapabilirler. Özellikle her üniversitenin ayrı bir giriş prosedürü vardır.

Heykel Okumak İçin Ne Gereklidir?

Heykel bölümü okumak isteyen kişilerin sanat bakış açısını öncesinden benimsemiş olması gerekmektedir. Bu bölüme girmek isteyen kişiler Anadolu meslek liselerinin resim, grafik veya sanat tasarım bölümünden mezun olmaları ya da güzel sanatlar lisesine gitmiş olmaları büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ancak bu bölüme eşit ağırlık, sözel veya MF bölümleri de gidebilir. Çizim yeteneği ve yaratıcı bakış açısına sahip olan kişiler rahatlık bu bölümde okuyabilirler.

Heykel Öğretimi İngilizce midir?

Heykel bölümünde öğrenim görecek olan kişiler üniversite bölümü seçimi sırasında İngilizce veya Türkçe olan bölümler tercih edebilirler. Bu bölüm içerisinde kişiler akademik İngilizce görebilirler. Aynı zamanda da bu bölüm içerisinde üç farklı yabancı dil eğitimi de verilmektedir.

Heykel Hangi Puan Türü İle Öğrenci Almaktadır?

Heykel bölümü TYT puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölüme giriş yapmak isteyen kişiler çizim sınavına girmesi gerekmektedir. Aynı zamanda da yetenek sınavı içerisinde sözlü mülakatta başarı göstermeleri gerekmektedir.

Heykel Bölümü Dersleri Nelerdir?

Heykel bölümü içerisinde üç farklı dil eğitim verilmektedir. Genel olarak bu diller İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi dillerdir. Aynı zamanda da kişiler sekiz dönemlik eğitim hayatı boyunca, seçmeli derslere girmektedir. Kişiler bu dersleri başarılı bir şekilde vermesi durumunda, üniversiteden mezun olarak heykeltıraş unvanı almaktadır. Heykel bölümü dersleri ise şu şekildedir;

Desen

Genel Sanat Tarihi

Sanat Anatomisi

Heykel

Pratik Çalışma

Görsel İşitsel Kültür ve Yaratıcılık

Heykel Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Heykeltıraşlar, bölümünün ismi gibi tamamen bu sanatı geliştirmek üzerine çalışmaktadır. Aynı zamanda da bu bölümün devamlılığın sağlanması için çalışmaktadır.

Heykel Çalışma Alanları Nelerdir?

Heykel bölümü tamamen tasarım, çizim ve yaratıcılık içeren bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişiler kendi alanlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda da bu eğitim içerisinde kişiler çeşitli alanlarda çalışabilirler. Heykel bölümden mezun olan kişiler özel sektörde çalışabilir veya akademik kariyer yapabilirler.

Heykel Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Heykel bölümü okumak isteyen kişiler TYT sınavı ve yetenek sınavıyla ilgili üniversitelerin heykel bölümlerine girebilirler. Heykel bölümü olan üniversiteler ise şu şekildedir;

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Çanakkale Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi