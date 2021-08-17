Heyet raporu nedir, nerede ve nasıl alınır? Heyet raporu kaç gün olur ve sorgulama işlemi

Heyet raporu, hastanelerde yer alan farklı bölüme gidilerek muayene olunmasının ardından alınan rapora denilmektedir. Bazı kişi ve kurumlar tarafından heyet raporu istenmektedir.

Heyet Raporu Nedir?

Heyet raporu tam teşekküllü sağlık raporu olarak bilinmektedir. Özellikle belli başlı durumlarda bazı kurum ile kuruluşlar özel olarak bu raporu isteyebilirler. Heyet raporunu alabilmek için bazı belgelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Heyet raporu, hastanelerde pek çok farklı bölüme gidilerek muayene olunması sonucu alınabilir. Hastanelerdeki 6 ve ya 7 farklı bölümden alınan raporlar toparlanarak tek bir rapor haline getirilir.

Heyet Raporu Nerede ve Nasıl Alınır?

Heyet raporu genel olarak hastanelerden alınmaktadır. Özellikle birden çok bölüme gidilerek muayene olunur. Bu muayenenin ardından alınan raporlar tek bir rapor haline getirilir. Tam teşekküllü sağlık raporu olan heyet raporu çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından istenmektedir. Heyet raporu mutlaka tam teşekküllü bir hastaneden alınır. Hastanedeki 6 ve ya 7 farklı bölümden alınan raporlar bir bütün haline getirilir. Heyet raporu alacak olan kişi dahiliye, iç hastalıkları, genel cerrahi, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları bölümünde muayene olurlar. Ayrıca göz hastalıkları, nöroloji, ruh ve sinir hastalıkları bölümlerinde muayene olunduktan sonra heyet raporu alınır.

Heyet Raporu Kaç Gün Olur ve Sorgulama İşlemi

Heyet raporu genel olarak ortalama 3 ve ya 4 gün içinde alınabilir. Özellikle tam teşekküllü sağlık raporu için 7 iş günü belirlenmiştir. Heyet raporunun çıkması 7 iş gününü bulur. Bunun yanı sıra heyet raporu 90 gün kadar geçerli olacaktır. Hastanın durumuna göre heyet raporunun geçerlilik süresi değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda heyet raporu geçici bir süreliğine de verilmiş olabilir. Heyet raporunun geçerlilik tarihi genel olarak raporun üzerinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra heyet raporunun alınması için de belirlenen miktarda ücret ödenmesi gerekmektedir.

Heyet Raporu İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Heyet raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tam teşekküllü bir hastaneden randevu alınması gerekir. Randevu tarihine göre gidilen hastanede ilgili bölümlerde muayene olunur. Heyet raporu hem devlet hem de özel hastanelerden kolay bir şekilde alınabilir. Bunun yanı sıra hastaneye gidilmeden önce matbu dilekçe doldurulur. Doldurulan dilekçede kişinin adı, soyadı, iletişim bilgileri ile tüm detaylar ayrıntılı olarak yazılır. Dilekçede raporun işlenme sebebi de yer almaktadır. Heyet raporu alacak olan kişi çeşitli muayenelerden geçer. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra ise heyet raporu kolay bir şekilde çıkar. Tüm işlemlerin ardından heyet raporu hastane kurulu tarafından onaylanır. Heyet raporu bu şekilde çıkar.

Bazı hastanelerdeki iş ve işlem sırası değişiklik gösterebilir. Ayrıca heyet raporu için belli bir miktar ücret de ödenir. Heyet raporu alacak olan kişi çeşitli muayeneden de geçer. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra heyet raporu çıkacaktır. Hastane kurulu tarafından onaylanan heyet raporu neredeyse her kamu kurum ve kuruluşa iletilebilir. Heyet raporu ortalama 3 ve ya 4 gün içinde alınabilir. Bunun yanı sıra tam teşekküllü sağlık raporunun süresi 7 iş günü olarak belirlenir. Heyet raporunun geçerlilik süresi neredeyse 90 gün olarak belirlenmiştir. Heyet raporu almak için tüm şartların da sağlanması da gerekmektedir. Heyet raporu doğru şekilde kullanılmalı.