Heyelan Nedir, Nerede Ve Hangi Bölgelerde Oluşur? Heyelan Nedenleri Hakkında Bilgi

Heyelan büyük afetler arasında bulunur ve son derece tehlikelidir.

Heyelan Nedir? Nerede ve Hangi Bölgelerde Oluşur?

Dünyada gerçekleşen çok fazla doğal afet bulunuyor. Bu afetler kendiliğinden ortaya çıkıyor ve insanları korkutucu etkilere sahiptir. Heyelan da bu afetler arasında yer alıyor. Büyük heyelanlar sonucunda çok büyük kayıplar söz konusu olabilir. Heyelan öğrencilere ders olarak gösterilen bir konudur. Heyelanların oluşması sonucunda birçok ilgili kişi bu konuyla alakalı araştırma yapabilir. Heyelan bir doğa olayı olarak bilinir ve yer kayması sonucu oluşur. Bazı faktörlerden dolayı toprak taşlar arasından sıyrılır ve aşağı doğru hızla hareket eder.

Doğa olayının olduğu bölge ve büyüklüğü heyelanın şiddeti için önemli detaylardır. Heyelan sonucu birçok can kaybı yaşanmıştır. Hem maddi hem de manevi zararları büyük olan bir doğal afettir. Türkiye'de birçok bölgede heyelan yaşanmıştır. Özellikle Trabzon ve Isparta illerinde yaşanan heyelan sonucu birçok can kaybı olmuştur. Heyelan birçok durumdan dolayı oluşabilir. Farklı dış etkilerden dolayı, kuvvetli eğim ve zemin özelliklerinden kaynaklı heyelan ortaya çıkabilir. Eğim heyelan nedenlerinden biri olarak görülmüştür. Eğim oranı yükseldikçe toprağın hareketi daha kolay oluyor. Bu nedenle heyelanlar meydana geliyor.

Heyelanlar genellikle yamaçtan başlayarak aşağı doğru kayar. Heyelanlar Trabzon şehrinde çok fazla görülüyor. Bunun nedeni yamaçlarında bulunan eğim oranıdır. Yoğun yağış olduğu zaman heyelanın oluşma riski çok yüksektir. Heyelan genellikle bol yağış olan yerlerde meydana gelir. Zemin özellikleri de heyelanı etkileyen faktörlerin başında yer alır. Eğer yer tabakaları yamaca paralel bir şekilde eğimliyse, heyelanın oluşması muhtemeldir. Heyelan sadece doğa olayı olarak görülmüyor. Bazı inşaat çalışmalarından dolayı zeminin hareket ettirilmesi sebebiyle heyelanlar oluşabiliyor. Özellikle yol ve tünel gibi büyük çalışmalarda heyelan görülme ihtimali yüksektir.

Heyelan Nedenleri Hakkında Bilgi

Heyelanların oluşması için bazı faktörler bulunur. Bu faktörler etkili olduğunda heyelanın olması kaçınılmazdır. Herkesin araştırdığı bir konu olan heyelanın oluşma nedenleri şu şekildedir;

* Fazla yağış olması

* Dik bölgeler

* Baraj, yol ve köprü gibi çalışmaları

* Ağaçların kesilmesi

Heyelanın oluşmasına etki gösteren bazı nedenler bulunur. Bu durumlar hangi bölgede daha çok olursa, heyelanın en çok görüleceği bölge orasıdır. En fazla heyelan görülen bölge Karadeniz bölgesidir. Karadeniz çok yağış alan bir bölge ve yamaçların çok eğimli olmasından dolayı heyelanını oluşma riski daha fazladır. Yağış olan bölgelerin toprakları her zaman yumuşak olur. Bu nedenden dolayı yumuşak olan topraklar kaymaya daha müsaittir. Bu toprakların yamaçtan aşağı kayması da heyelanın oluşmasıdır. Dik yamaçlar her zaman heyelan riskini oluşturur. Eğimin fazla olduğu yerlerde her zaman heyelan daha fazla görülür.

Karadeniz riskli bölge olduğu için genellikle yamaç bölgesinde yaşam alanı bulunmaz. Farklı önlemler alınarak heyelanın önlenmesi için bazı çalışmalar yapılır. Heyelanlar genellikle bahar aylarında meydana gelir. Yağmurun yoğun bir şekilde yağmasıyla topraklar yumuşaya başlar. Yumuşayan topraklar kolay bir şekilde yer değiştirdiğinden dolayı, heyelan meydana gelir. Bu duruma alınacak en önemli önlemler ağaçların kesilmemesidir. Ağaçlar her zaman heyelanın olmasını engeller ve olması durumunda da toprağın hareketini yavaşlatır. Heyelan nedenlerinin çok olduğu bölgelerde yaşam daha zordur. İnsanlar bu bölgelerde her zaman korkuyla ve endişeyle yaşayarak heyelan riskini düşünür.