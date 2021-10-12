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Heyecan ne demek, ne anlama geliyor? Heyecan kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Heyecan#TDK
Heyecan ne demek, ne anlama geliyor Heyecan kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Heyecan kelimesi Türkçe içinde oldukça fazla kullanılan bir kelime türünü ifade etmektedir. Heyecan kelimesine günlük hayattaki sohbetlerde ve kitaplarda rastlamak mümkündür. Sizin için heyecan kelimesinin ne demek olduğunu ve bu kelimenin Türk Dil Kurumu içerisindeki anlamını derledik.

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Heyecan, önemli kelimelerden bir tanesidir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu içerisinde iki tane anlamı bulunmaktadır.

Heyecan Kelimesinin Anlamı Türk Dil Kurumu'na Göre Nedir?

Heyecan kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü içerisinde yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'nda heyecan kelimesinin anlamı şu şekilde ifade edilmektedir:

Sevinç, kızgınlık, korku, kıskançlık, üzüntü, sevgi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan kuvvetli ve geçici olan duygu durumu

Coşku

Şeklinde olmaktadır.

Heyecan Nedir?

Heyecan, belli iç ve dış uyarıcıların, çok kısa bir zamanda insanda fizyolojik nitelikteki canlanma veya gerilim yaratan, insanı psikolojik açıdan etkileyen bir durum olmaktadır. Zihinsel açıdan “bir şeyi” hayal etmek dahi, heyecan hissinin oluşmasını sağlayabilmektedir. Heyecanın insan üzerinde yarattığı etki ise kısa süreli olmaktadır. Heyecan duygusu geçicidir ve kişilerin harekete geçme ihtimalini artırmaktadır.

 

 

 

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