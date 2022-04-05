Heybe Nedir, Ne Anlama Gelir? Heybe Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Günlük konuşma dili içerisinde heybe kelimesinin kullanımına sıklıkla rastlayabilirsiniz. Heybe özellikle eski zamanlarda sıklıkla kullanılmakta olan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Günümüzde çok fazla tercih edilmese bile hala kullanıldığına rastlayabilirsiniz.

Heybe Nedir, Ne Anlama Gelir?

Heybe kelimesi, içine öteberi koymaya yarayan bir torba türü olarak ifade edilebilir. Genel olarak heybenin pamuk ipliğinden dokunduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda pamuk ipliğinden de dokunduğu bilinmektedir. Heybe temel olarak ise iki gözü bulunan bir torba olarak ifade edilebilir. Heybe, içine eşya koymak ve taşımak için kullanılan bir torba olarak bilinmektedir.

Heybe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Heybe kelimesi Türk dil kurumuna göre ise; içine öteberi koymaya yarayan, genellikle kıldan, pamuk ipliğinden ya da yünden dokunmuş, birbirine kendinden bir parçayla bitişik iki gözü bulunan bir tür torba olarak tanımlanmaktadır. Eşyaları içine koyarak taşımamızı sağlayan bir çeşit torba olarak bilinmektedir. Heybe kelimesi eski zamanlarda daha fazla kullanılmakta olan bir kelime olma özelliğine de sahip olarak da bilinmektedir.