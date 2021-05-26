“Hey Genç! Harekete Geç!” projesi tamamlandı

Proje süresince her ay, 13 ilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullar ziyaret edilirken, lise birinci sınıf öğrencilerine sağlıklı beslenme, obezite ve diyabetin yanı sıra spor yapmanın püf noktalarına ilişkin bilgiler verildi.

Proje pandemi döneminde de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online uygulaması onaylanan ilk sosyal sorumluluk projesi oldu ve saha çalışmalarını online ortama taşıdı. Proje kapsamında öğrencilerin beslenme alışkanlıklarından egzersiz olanaklarına kadar geniş bir yelpazede önemli veriler elde edildi. Proje için hazırlanan sonuç raporu aracılığıyla öğrencilerin beslenme ve egzersiz alışkanlıklarına dair sorunlar tespit edilirken bu sorunlara ilişkin bilinçlendirme çalışmaları da yapıldı.

Toplamda 12 bin 185 öğrenciye temas edilen projenin sonuçları 27 Mayıs Perşembe günü açıklanacak.