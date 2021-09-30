Herro ne demek? Herro kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
G.Sarayda Marsilya öncesi son durum Fenerbahçeliler Kadıköyü mü yaksınG.Saray'da Marsilya öncesi son durum! "Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü yaksın?"#Galatasaray
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu iddiası Valilik açıklama yaptı'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası! Valilik açıklama yaptı#Artvin
Miçotakisten Türkiye açıklaması Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
Yine Murat Özdemir yine olay Canlı yayın açtı, sözleri tepki çekti: Bizim paramız çok...Yine Murat Özdemir yine olay! Canlı yayın açtı, sözleri tepki çekti: Bizim paramız çok...#Murat Özdemir
Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Darbe girişimi sırasında...Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Darbe girişimi sırasında...#Serdar Atasoy
3 şirket daha duyurdu... İngiltereden arka arkaya iflas haberleri3 şirket daha duyurdu... İngiltere'den arka arkaya iflas haberleri! #Ofgem
Eşini vahşice öldürdü, ardından PKKya koştuEşini vahşice öldürdü, ardından PKK'ya koştu!#Kadın Cinayeti
Tam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke ettiTam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke etti!#Nazi
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladıİzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladı #Prens Harry
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Herro ne demek? Herro kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Herro
Herro ne demek Herro kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Türkçede bazı deyimler ön plana çıkar ve bunların okunduğu zaman ne olduğunu tam olarak anlaşılmaz. Peki, herro ne demek? Herro kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber herro sözcüğü bir deyim üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Özellikle ya herro ya merro şeklinde daha çok kullanıldığı ifade etmek mümkün.

 Herro Ne Demek?

 İki çıkar yoldan biri anlamına gelen herro, Türkçede yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle daha çok ya herro ya merro deyimi ile belli bir anlam üzerinden değerlendirilir. Yani bunun anlamı ya hürriyet ya ölüm şeklinde öne çıkıyor.

 Herro Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Herro kelimesinin anlamı ortada bulunan iki farklı yoldan herhangi birini seçmek üzerine öne çıkar. Özellikle bu durum her iki yoldan birinin mecburi seçilmesi gerektiğine yönelik anlam üzerinden ele alınır.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit herro kelimesi iki çıkar yoldan birini seçmek üzerine ifade edilmektedir. Genelde ya herro ya merro anlamı kapsamında hürriyet ya ölüm üzerine değerlendirilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#TDK#Herro