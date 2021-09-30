Herro ne demek? Herro kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber herro sözcüğü bir deyim üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Özellikle ya herro ya merro şeklinde daha çok kullanıldığı ifade etmek mümkün.

Herro Ne Demek?

İki çıkar yoldan biri anlamına gelen herro, Türkçede yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle daha çok ya herro ya merro deyimi ile belli bir anlam üzerinden değerlendirilir. Yani bunun anlamı ya hürriyet ya ölüm şeklinde öne çıkıyor.

Herro Kelimesinin Anlamı Nedir?

Herro kelimesinin anlamı ortada bulunan iki farklı yoldan herhangi birini seçmek üzerine öne çıkar. Özellikle bu durum her iki yoldan birinin mecburi seçilmesi gerektiğine yönelik anlam üzerinden ele alınır.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit herro kelimesi iki çıkar yoldan birini seçmek üzerine ifade edilmektedir. Genelde ya herro ya merro anlamı kapsamında hürriyet ya ölüm üzerine değerlendirilir.