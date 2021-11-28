Herniasyon nedir, neden olur? Nucleus Pulposus beyin heniasyonu ne demek?

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Siyatik, bel fıtığı için çok tipik bir göstergedir. Siyatik ağrısı olmadan klinik olarak anlamlı bir disk herniasyonu olma ihtimali de çok düşüktür. Ama bunun bazı istisnaları vardır.

Herniasyon Nedir?

Herniasyon kelimesi, Türkçe'de "fıtık oluşumu" demektir. Yetişkinlerde, bel ve bacak ağrısına neden olan bir rahatsızlıktır. Fıtık oluşma süreci, en iç halkalardaki yokluktan başlar ve radyal olarak dışa doğru yavaşça ilerler.

Herniasyon Neden Olur?

Disk halkasına ortaya çıkan hasar, omurganın tekrar tekrar ya da uzun bir süre boyunca tamamen bükülmesi sonucunda ortaya çıkar. Çekirdek hidrostatik basıncını zaman içinde kaybeder ve disk sıkıştırma sırasında da halka dışa doğru bir çıkıntı yapar. Bu çeşit bir patolojiyi açıklamak için kullanılan diğer isimler ise; Prolaps disk, protrüze disk ve fıtıklaşmış nükleus pulposus’tur.

Bacaklarda kuvvetsizlik ve idrar kaçırma gibi belirtilerle ani olarak ortaya çıkan Cauda Sendromu da bunlardan bir tanesidir. İstisnalardan bir diğeri ise, spinal stenoz ismi verilen omurilik kanalının normal ölçülerden daha dar olması durumudur.

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Nucleus Pulposus Beyin Heniasyonu Ne Demek?

Kafatası beyin dokusunu, kan damarlarını ve beyin omurilik sıvısını çevreleyen kemiklerden oluşan oldukça güçlü bir yapıdır. Bu yapı, sabittir ve genişlemez. Bu nedenle de içinde yer alan yapılar, değişmez ve kesin oranlara sahiptir. Beyin herniasyonu felç, kafa travması, beyin tümörü, beyin kanaması gibi etkenlerle bu yapıların kafatası içinde yer alan normal konumları değişmeye başladığı zaman ortaya çıkar. Bu durum hemen tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara neden olabilir.

Beyin Herniasyonu Neden Olur?

Beyin hernisyonu, genellikle beyinde ortaya çıkan ödem sonucunda kafa içi basıncın artması ile meydana gelir. Ödem, kafa içi basıncı arttırarak zamanla beyin dokusuna baskı uygular. Kafa içi basınç sabit olduğu zaman kitle etkisi nedeni ile beyin dokusunun bir kısmı olması gereken yerden uzaklaşmaya başlar. Bunun nedeni ise, genellikle travma sonrası görülen subdural hematom olarak bilinir. Diğer nedenleri arasında ise, inme, beyin kanaması, tümör, hidrosefali, nadiren de olsa bazı bakteri enfeksiyonlar da yer alır.

Beyin Herniasyonu Belirtileri Nelerdir?

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Beyin hernisyonu, oldukça acil bir durumdur. Bu hastalığın belirtileri ise sorunun nedenlerine bağlı olarak farklılık gösterir. Kafa travması görülen hastalarda ortaya çıkan belirtiler arasında görme bozuklukları, bilinç kaybı, yaşamsal fonksiyonlarda azalma, görme, dayanılmaz baş ağrısı, göz bebeklerinde büyüme, motor fonksiyonlarda bozulma, göz bebeklerinin ışığa tepki vermemesi ve koma de hali yer alır.

Travma öyküsü bulunmayan hastalarda ise, bu belirtilere ek olarak daha önce hiç yaşamadıkları bir şiddette hapşırma, öksürme ya da dışkılama sırasında artan lokalize baş ağrısı ortaya çıkabilir.

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Beyin Herniasyonu Tedavisi Nedir?

Beyin herniasyonu tedavisi, bu hastalığın altında yatan nedenin doğru tespit edilmesi ile birlikte başlar. Tedavi beyin içinde oluşan tansiyonu azaltmaya ve ödemi gidermeye yönelik yapılır. Bu hastalarda genellikle yoğun bakım şartlarında yaşamsal fonksiyonların sürekli kontrol edilmesi gerekir. Genel tedavi önlemleri arasında ise, yatak başının 45° 'den daha yüksekte tutulması, ilaç tedavisi ve gerektiği zaman da hava yolunu sabitlemek için bir endotrakeal entübasyon yapılması yer alır.