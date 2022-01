Hernekadar nasıl yazılır? Hernekadar kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Haberin Devamı

''Her'' ve ''Ne'' kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Ne de olsa 2- Herkes 3- Her Defasında 4- Niçin (Ne İçin) 5- Nasıl (Ne asıl) 6- Her Zaman 7- Herhalde 8- Her Halükarda 9- Her An 10- Her Nedense

Her Ne Kadar Nasıl Yazılır?

Genellikle açıklama cümlelerinin başında kullanılan her ne kadar kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

HER NE KADAR

Her Ne Kadar Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Her, ne ve kadar kelimelerinden oluşan her ne kadar ifadesi, bir tamlamadır. Bu nedenle kelimenin ayrı yazılması gerekir.

HER NE KADAR - Doğru

HERNEKADAR- Yanlış

Her Ne Kadar Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Her ne kadar dargın ayrılmış olsak da hala her aklıma geldiğinde onu özlüyorum. (Doğru Kullanım)

2- Hernekadar arkamdan kötü sözler sarf etmiş olsa da ona kızgın ya da kırgın değilim. (Yanlış Kullanım)