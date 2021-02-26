Herkesin Yorulduğu Yere Han Yapılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz atasözü, herkesin uymak zorunda olduğu kuralların, şahsi arzulara göre değiştirilemeyeceği anlamına gelmektedir.

Herkesin Yorulduğu Yere Han Yapılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Her işin mutlak surette uygulanması gereken kuralları vardır. O iş yapılırken herkes de bu kurallara göre hareket etmelidir. Tek bir kişinin arzu ve isteği ile bu kurallara değiştirilemez. Eğer bir iş yapılacaksa, herhangi bir kişinin istediğinde yapma ve istemediğinde yapmama gibi bir durumu olamaz.

Herkesin Yorulduğu Yere Han Yapılmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu kapı sen isteyince açılıp, sen isteyince kapanmaz, herkesin yorulduğu yere han yapılmaz.