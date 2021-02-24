Herkesin Tenceresi Kapalı Kaynar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ataların uzun yıllar edindikleri deneyim ve gözlemler sonucu ortaya çıkan, öğüt veren cümleler dilimizde atasözü olarak tanımlanır. Herkesin tenceresi kapalı kaynar atasözü de Türkçede sıklıkla kullanılan mecaz anlamlı bir atasözüdür.

Herkesin Tenceresi Kapalı Kaynar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Herkesin tenceresi kapalı kaynar atasözü; "Her ailenin yaşam koşulları ve geçim durumu başkaları tarafından bilinemez." anlamına gelir. Herkesin kendince bir ekonomik durumu vardır ve bu detaylar herkes ile paylaşılamaz.

Herkesin Tenceresi Kapalı Kaynar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çok ön yargılısın, onların durumunu asla bilemezsin çünkü herkesin tenceresi kapalı kaynar.