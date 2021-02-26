Herkesin Aklı Bir Olsa Koyuna Çoban Bulunmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eğer herkes yanı şeyi yapsaydı, diğer işleri yapacak kimse kalmazdı anlamına gelen herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz atasözü, herkesin kendine uygun ve başarabildiği işleri yapması anlamına gelmektedir.

Herkesin Aklı Bir Olsa Koyuna Çoban Bulunmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar yetenek ve akıl bakımından eşit olsaydı, sıradan ve basit işleri yapacak kimse kalmazdı. Oysaki her seviyeden insana göre dünya işleri bulunmaktadır. Bu nedenle tüm insanlar akıl ve yetenekleriyle birbirlerinden farklıdır. Aksi durum olsaydı dünyanın düzeni bozulur hatta işlemez ve pek çok iş yapılmayı yapılamadan kalırdı.

Herkesin Aklı Bir Olsa Koyuna Çoban Bulunmaz Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

İnsanları birbirlerinden ayıran özelliklere sahip olduğunu anlatan bu atasözü için cümlede şu şekilde kullanılabilir; Neden aynı öğretmen her derse girmiyor diye soran arkadaşıma herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz diye cevap verdim.