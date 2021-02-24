Herkes Ektiğini Biçer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Herkes Ektiğini Biçer; her kişi, yaptığı bir davranışın karşılığını mutlaka alır anlamına gelen bir atasözüdür.

Herkes Ektiğini Biçer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

TDK’ya göre; “Ne şekilde davranırsan, o şekilde karşılık görürsün” manasına gelen bir söz.

Bir kişi, kötü davranışlar sergilediği bir insandan, çoğunlukla aynı kötülükle karşılık görür. Eğer bir kişiye iyilikle yaklaşılırsa, karşılığını iyilikle alır. İyilik yapan kişiler, karşılığında mutlaka bir ödülle karşılaşır. Kötülük yapan kimseler ise, genellikle şer ve zorlukla karşılaşır. Kendisine iftira atılan veya ayağı kaydırılan bir kimse, karşılığında o kişiye iyilikte bulunmaz. Onun hakkında güzel konuşması beklenemez.

Herkes Ektiğini Biçer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Hastanede, Fatma’nın yanında kimse yoktu, nede olsa herkes ektiğini biçer.

- Herkes ektiğini biçer diyerek, ona yardım etmedi.

- Ayşe herkes ektiğini biçer diyerek, Ömer’e ödevinde yardım etmedi.