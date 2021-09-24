Herhalde nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Herhalde kelimesinin doğru yazımı..

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Tamamlayıcı ve cümleyi güçlendirici bir anlam üzerinden herhalde kelimesi oldukça fazla kullanılmaktadır. Ancak bu kelime aynı zamanda yazım hatası üzerinden de çok fazla öne çıkar.

Herhalde Nasıl Yazılır?

Bu kelime için doğru yazım şekli, ‘Herhalde’ olarak bitişik biçimde ele alınmış halidir. Kesine yakın bir olasılık anlamı üzerinden belirtke şeklinde değerlendirilmektedir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu açısından bu kelime bitişik şekilde ele alınmakta ve ifade edilmektedir.

Herhalde (Doğru)

Her halde (Yanlış)

Herhalde Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelime Türk Dil Kurumu üzerinden de ele alındığında bitişik olarak yazılmaktadır. Böylece cümle içerisinde ya da tek başına ele alınabilir ve yazılabilir. Gündelik hayatta da belirteç olarak ve cümleleri güçlendirmek amaçlı yaygın şekilde kullanılır.