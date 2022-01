Herhalde nasıl yazılır? Herhalde kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Haberin Devamı

Her ve hal kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcüklerin ve tamlamaların yazılışları şu şekildedir: 1- Her Zaman 2- Herkes 3- Her Seferinde 4- Herhangi 5- Kendi Halinde 6- Haliyle 7- Halsizlik 8- O halde 9- Halden Anlamak 10- Halden Düşmek

Herhalde Nasıl Yazılır?

Her ve hal kelimelerinden oluşan herhalde sözcüğü, sorulara yanıt olarak verilir:

Örneğin:

Sen de bizimle gelecek misin? - Herhalde.

Bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı ise merak ediliyor. TDK'ya göre herhalde kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Herhalde

Herhalde Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Her durumda, her ne olursa olsun, mutlaka anlamına gelen herhalde sözcüğü, günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerin başında geliyor.

Herhalde kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Herhalde - Doğru Kullanım

Her Halde - Yanlış Kullanım

Herhalde Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- O henüz iş yerinde olduğu için bize daha sonra katılacak herhalde.

(Doğru Kullanım)

2- Kalabalık ortamları pek sevmiyor her halde.

(Yanlış Kullanım)