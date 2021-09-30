Hereke ne demek? Hereke kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber hereke sözcüğü Türkçede yer alan yerleşik kelimelerden biridir. Özellikle daha çok kırsal alanlarda kullanılan bir sözcük olduğunu ifade etmek mümkündür.

Hereke Ne Demek?

Kalın dikişli bir çeşit giysi modelini hereke denmektedir. Genel olarak köy ve kasaba gibi kırsal alanlarda öne çıkan özel kıyafetler içerisinde yer alır.

Hereke Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hereke kelimesinin anlamı kalın dikişli bir çeşit giysi olarak öne çıkıyor. Taşımış olduğu bu anlam ile beraber Türkçede tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu kelimenin anlamı ‘Kadın dikişli bir tür giysi,’ olarak ifade edilmektedir. Günlük yaşamda çok kullanılan bir kıyafet olmamak ile beraber kırsal kesimde değerlendirilen bir giysidir. Aynı zamanda taşıdığı anlam ile amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir.