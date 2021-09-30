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Hercai ne demek? Hercai kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Hercai Ne Demek?
Hercai ne demek Hercai kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Hem olumlu hem de olumsuz şekilde ele alınan bir kelime olarak hercai sözcüğü öne çıkıyor. Taşınmış olduğu bu anlam kapsamında özellikle birçok farklı yayında ve TV'de de karşılaşılan bir sözcüktür. Peki, hercai ne demek? Hercai kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Hercai kelimesi birçok farklı yerde karşılaşılan ancak anlamı tam olarak bilinmeyen sözcüklerden biridir. Olumlu ve olumsuz şekilde iki farklı anlamı ile beraber, Türkçedeki kelimeler içerisinde yer alıyor.

Hercai Ne Demek?

 Hercai kelimesi olumlu ve olumsuz olarak iki farklı anlamı üzerinden öne çıkar.

 - Kimsenin tesir altında kalmadan karar verebilen bağımsız kişi

 - Sorumsuz ve kararsız

 Hercai Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Hercai kelimesinin anlamı hiç kimsenin tesiri altında olmadan karar veren kişi olarak öne çıkar. Günümüzde ise daha çok olumsuz yönü üzerinden, kararsız ve sorunsuz şeklinde ifadeye sahiptir.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit olumlu ya da olumsuz şekilde ifadeye sahip olarak öne çıkıyor. Bağımsız şekilde kendi kararını verebilen ya da kararsız ve sorunsuz şeklinde anlamlara sahiptir.

 

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