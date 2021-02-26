Her Ziyan Bir Öğüttür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Her ziyan bir öğüttür atasözü, kişinin başına gelen kötü olaylardan ders çıkarması gerektiği anlamına gelmektedir.

Her Ziyan Bir Öğüttür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsan, başına gelen tüm felaketlerden, içinden geçtiği tüm zor durumlardan ve günlerden ders çıkarmalıdır. Çünkü eğer insan bu durumlardan ders çıkarırsa, kendisi o duruma düşüren olayları ve kararları görmüş olur. Böylelikle kendisini tekrardan o durumların içine sürüklemez. Kişi başına gelen kötü olaylardan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmemelidir. Çünkü bunu yaparsa aynı zor durumlarla tekrar karşılaşabilir. Dolayısıyla kişinin bu zor günleri değerlendirmesi ve sonuçlara varması gerekir.

Her Ziyan Bir Öğüttür Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen yine de başına gelen şeylere üzülme, onlardan ders çıkar, her ziyan bir öğüttür!