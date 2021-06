Her zaman nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Her zaman yazımı

''Her Zaman'' kelimesiyle aynı anlama gelen birçok sözcük günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. Her daim, her vakit ve her dem bu sözcüklere örnek olarak gösterilebilir.

Her Zaman Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Her Zaman, hem günlük konuşmalarda hem de yazışmalarda sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor.

TDK'ya Göre Her Zaman kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

Her Zaman - Doğru Kullanım

Herzaman - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Arif, büyüklerine karşı her zaman saygılı bir çocuk olmuştur. - Doğru

2- Ben herzaman senin yanında olamam ki. - Yanlış

Not: Türkçede ''her'' takısı ile oluşturulmuş birçok tamlama ve birleşik isim vardır. Her kelimesiyle oluşturulan birleşik isimler bitişik, tamlamalar ise ayrı yazılır.

Örnekler:

1- Her defasında

2- Her daim

Yukarıdaki kelimeler birer tamlamadır. Bu nedenle dil bilgisi kurallarına göre ayrı yazılmaları gerekir.

3-Herkes

Herkes kelimesi ise tamlama değil birleşik isim olduğu için bitişik yazılması gerekir.

Her kes - Yanlış

Herkes - Doğru