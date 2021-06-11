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Haber Giriş: 11.06.2021 - 02:56 | Son Güncelleme:

Her zaman nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Her zaman yazımı

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Her zaman nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Her zaman yazımı

Her Zaman kelimesi bütün ve tamamen anlamına gelen ''her'' takısı ile zaman sözcüklerinden oluşan bir tamlamadır. Bir işin istisnasız ve aksatılmadan yapıldığını belirtmek için bu kelime kullanılır. Her Zaman nasıl yazılır? TDK'ya göre her zaman kelimesi bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır? Merak ettiğiniz soruları örnek cümleler ve kelimelerle detaylı bir şekilde derledik.

 ''Her Zaman'' kelimesiyle aynı anlama gelen birçok sözcük günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. Her daim, her vakit ve her dem bu sözcüklere örnek olarak gösterilebilir.

 Her Zaman Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Her Zaman, hem günlük konuşmalarda hem de yazışmalarda sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor.

 TDK'ya Göre Her Zaman kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

 Her Zaman - Doğru Kullanım

 Herzaman - Yanlış

 Örnek Cümleler:

 1- Arif, büyüklerine karşı her zaman saygılı bir çocuk olmuştur. - Doğru

 2- Ben herzaman senin yanında olamam ki. - Yanlış

 Not: Türkçede ''her'' takısı ile oluşturulmuş birçok tamlama ve birleşik isim vardır. Her kelimesiyle oluşturulan birleşik isimler bitişik, tamlamalar ise ayrı yazılır.

 Örnekler:

 1- Her defasında

 2- Her daim

 Yukarıdaki kelimeler birer tamlamadır. Bu nedenle dil bilgisi kurallarına göre ayrı yazılmaları gerekir.

 3-Herkes

 Herkes kelimesi ise tamlama değil birleşik isim olduğu için bitişik yazılması gerekir.

 Her kes - Yanlış

 Herkes - Doğru

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