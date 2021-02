Her Zaman Gemicinin İstediği Rüzgar Esmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Gerek tarihte gerek de günümüzde gemiciler için rüzgar önemli olmaktadır. Bu gerçeklikten yola çıkarak meydana getirilen atasözümüz "Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez" ise insanların istekleri ve olma ihtimalleri hakkında bizlere bilgi vermektedir.

Her Zaman Gemicinin İstediği Rüzgar Esmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Nasıl ki gemicilerin ihtiyacı olan rüzgar her zaman esmiyorsa; olaylarda her zaman için insanların istediği şekilde cereyan etmez. Bu durumu en net anlatan atasözlerimizden birisi de "Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez" olmaktadır. Bu sebeple insanların olayları her zaman istedikleri yön verebilecekleri düşüncesi yanlış olmaktadır.

Her Zaman Gemicinin İstediği Rüzgar Esmez Atasözünün Örnek Cümle İçerisindeki Kullanımı

Prensesler gibi büyütülmüş bir genç kızdı ancak evlenince her zaman gemicinin istediği rüzgar esmediğini anladı.

2 yaş sendromunda bulunan çocukları anlatmanın en zor olduğu şey her zaman gemicinin istediği rüzgarın esmeyeceğidir.