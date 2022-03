Her yer nasıl yazılır? Her yer kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

Haberin Devamı

Her yer kelimesini yazacak olanlar için kelimenin doğru yazılış şekli ''her yer'' ayrı şekilde yazılmış olmasıdır.

Her Yer Nasıl Yazılır?

Konuşma dilinde sıkça kullanmış olduğumuz her yer kelimesini yazmaya geldiğinde zorlanabiliriz. Bizi ikilemde bırakacak neden ise bu kelimelerin ayrı mı bitişik şekilde mi yazılacak olduğu olacaktır. Çünkü genelde iki sözcük bazen ayrı şekilde kullanılırken bazen de bitişik halde kullanıldığını görebiliyoruz. Her yer sözcükleri içinde durumun nasıl olduğuna değinmemiz gerekir. Her yer kelimesi nasıl yazılır sorusuna cevap olarak ise bu iki kelimenin ayrı şekilde yazılması doğru olanıdır diyebiliriz. İki kelimeyi birleştirerek yazdığınız zaman yazım dilinde yanlışa düştünüz demektir.

Her Yer Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Haberin Devamı

Her yer kelimesi ile ilgili olarak insanlar TDK'ya göre bitişik mi ayrı şeklinde mi yazılır diye sorgulamaya başlayabilir. Türk Dil Kurumu baz alınarak iki sözcük ile ilgili en doğru yazım hali yapıldığı zaman ayrı olanı olacaktır. Her yer olarak yazacağınız bu iki sözcüğü kesinlikle heryer olarak yazarak karıştırmamalısınız.