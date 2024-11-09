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‘Her türlü sorunu ortak akıl ve çalışmayla çözmeliyiz’

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#YÖK#Erol Özvar#Erciyes Üniversitesi
‘Her türlü sorunu ortak akıl ve çalışmayla çözmeliyiz’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 14:10

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Yükseköğretim sistemimize dair her türlü sorunu ortak akıl ve çalışmayla çözmeliyiz” dedi.

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Kayseri’de Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı’na katıldı. Özvar, yaptığı konuşmada toplantıya katılan üye üniversite rektörlerine çağrıda bulunarak, “Gerek kamu gerek özel sektörde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, yerli ve yabancı kaliteli araştırmacılarla temasa geçmenizi, bu araştırmacıları bünyenize katmanızı arzu ediyor ve destekliyoruz” dedi. Üniversiteler arasındaki iş birliklerinin gelişmesini önemsediğini de belirten Özvar, şunları söyledi:

“Yükseköğretim sistemimize dair her türlü sorunun ortak akılla çözülmesine, üniversitelerimizin sahip oldukları altyapıların diğer üniversitelerimizin de ortak kullanımına açılmasına imkan tanıyan mekanizmaları önemsiyor ve destekliyoruz. Ortak araştırma merkezlerinin kurulması, proje iş birliklerinin artırılması, öğrencilere yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi gibi başlıkların dikkatle değerlendirilmesini bekliyoruz.”

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#YÖK#Erol Özvar#Erciyes Üniversitesi

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