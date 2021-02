Her Taş Baş Yarmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanların sahip olduğu korkular üzerine söylenmiş olan atasözlerimizin birisi de her taş baş yarmaz olmaktadır.

Her Taş Baş Yarmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Her insanın kendisine ait çok farklı korkuları olabilir. Bu korkuların var olması kendilerini tehlikelerden koruyabilmeleri için gerekli olmaktadır. Diğer bir yandan modern anlamda fobi denilen korkular insanlar için genellikle bir tehlike oluşturmazlar. Bu durumu anlatan atasözünü ise her taş baş yarmaz olmaktadır. Diğer bir değişle insanların korktukları her şey onlar için tehlike arz etmeyebilir.

Her Taş Baş Yarmaz Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

Kardeşim her taşın baş yarmayacağını bilse de agora fobisinden kurtulamıyor.

Küçük çocukların hayal dünyaları o kadar gelişmiştir ki duvarda gördükleri gölgelerden bile korkabilir ve bu çocuklara her taşın baş yarmayacağını anlatmak gerçekten zor olabilir.