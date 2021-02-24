Her Şey Olacağına Varır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kültürümüzde bu atasözü ile aynı anlama gelen birçok söz bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenleri şunlardır: ''Alında Yazılı Olan Ne İse Başa O Gelir.'', ''Akacak Kan Damarda Durmaz'' ve ''Takdire Yazılan Tedbir İle Bozulmaz.''

Her Şey Olacağına Varır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Doğduğumuz ülkeye, cinsiyetimize ve ailemize biz karar veremeyiz. Dünyada birçok şey insan iradesinden bağımsız bir şekilde gerçekleşir. Her şey Olacağına Varır atasözü de insanın elinde olmayıp da gerçekleşmesi kaçınılmaz olan olayları tanımlamak için kullanılır. Aynı zamanda bir teselli cümlesi olan bu atasözü ''alın yazısı'' anlamına da gelir.

Her Şey Olacağına Varır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Annem ''boşuna üzülme kızım, her şey olacağına varır.'' dedi.

2- Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım her şey olacağına varır. .