“Her okula iklim uzmanı öğretmen”

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Müfredattaki değişiklikleri yapabilmek, öğretmenleri iklim konusunda bilgilendirmek ve tüm bunları bir araya toplayıp ders kitaplarına ekleyerek aktif hale getirmek uzun bir süreç. Birçok ülke ile iş birliği yapıyoruz ve umarım Türkiye’deki okullara da iklim konusunda uzman öğretmenleri kazandırmayı başarabiliriz” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılan Seth, ‘İklim Değişikliği Sorunu’ ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ile ilgili son durumu ve Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarını Hürriyet Gazetesi’ne değerlendirdi.

TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNITAR Direktörü Nikhil Seth küresel iklim değişikliği konusundaki görüşlerini şöyle ifade etti:

“Her ülke elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bence bireylerin ülke liderlerinden daha etkin hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden tüm ülkelerin vatandaşlarının aslında çok daha fazla bilinçli olması gerektiğini düşünüyorum. Pek çok birey sera gazlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önleme yolunda daha güçlü adımlar atmak için harekete geçti.

Bazı şeyler değişiyor ve biz artık paylaşım ekonomisi hakkında daha fazla düşünüyoruz. Gidilmesi gereken en doğru yolun insanların daha iyi bir araba almak istemedikleri, yaşam yerlerini paylaşmaya açık oldukları bir düzen olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu yönde eğitilen çocuklar yapacak.

HER BİREYİN KİŞİSEL GÜNDEMİ OLMALI

Küresel konulara geçebilmek ve küresel vatandaş olabilmek adına eğitim çok kıymetli diye düşünüyorum. 1991’den beri iklim değişikliği üzerine çalışıyoruz. İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini aynı konunun iki parçası olarak görmek lazım. ‘Değişim başkasına aittir’ ya da ‘her şeyi bir devlet başkanı yapmalı’ diye düşünmemek lazım. Her birimizin kişisel gündemleri olmalı.

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Sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyoruz. Mesela yoksulluk diyoruz. Yoksulluğu gidermek için ne yaptığınıza bakmanız lazım. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri her birimizin kişisel sürdürülebilir kalkınma hedefidir aslında.Örneğin herhangi bir toplumda kadınların içinde bulunduğu durumları düzeltirseniz sürdürülebilir kalkınma yolunda çok şeyi çözmüş olursunuz. Sorunları birbirinden ayırıp izole edemezsiniz.

TEK BAŞINA PARİS ANTLAŞMASI YETMEZ

Paris Antlaşması ya da Glasgow süreçleri… Bunlar evet, dinamik ve umut vaadeden süreçler. Ancak içinde bulunduğumuz acil durumdan bizi kurtaracak mı? Hayır. Bu dramatik tablo karşısında eyleme geçmek ve birlikte hareket etmek yani daha fazlasını yapmak gerekiyor.

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AĞAÇLARA SARILMAK ORMANI KORUMAZ

Öğrenciler, meslek grupları ve üniversiteler birlikte çalışmayı öğrenmeli. 20 yıl önce ağaçlara sarılmak ormanları korumaz demiştim. İnsanlar ormanlara muhtaçlar. Neden muhtaç olduğunu öğrenmektense neden ağaçlar kesiliyor sorusuna yanıt bulmak gerekiyor. Gençlerin aktivist olması güzel ama bir arada olmak ve bilinçli adımlarla ilerlemek gerekli ki istediğimiz etkiyi görebilelim. Bu problemi çözmek için üniversitelerin daha disiplinli ve çok yönlü çalışmalar yapması gerekiyor.”

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BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

1-Yoksulluğa son

2-Açlığa son

3- Sağlıklı ve kaliteli yaşam

4- Nitelikli eğitim

5- Toplumsal cinsiyet eşitliği

6- Temiz su ve sanitasyon

7- Erişilebilir ve temiz enerji

8- İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

9- Sanayide yenilikçilik ve uygun altyapı

10- Eşitsizliklerin azaltılması

11-Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar

12-Sorumlu üretim ve tüketim

13- İklim eylemi

14-Sudaki yaşam

15- Karasal yaşam

16- Barış, adalet ve güçlü kurumlar

17- Amaçlar için ortaklıklar