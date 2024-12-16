Her öğrenci BİLSEM’de eğitim alabilir mi?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bu kurum aslında bir okul türü değil. BİLSEM’li öğrenciler, kendi okullarına devam ederken bir yandan da BİLSEM’lerde yeteneklerine uygun olarak eğitim alıyor. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, çocukların BİLSEM’e giderek özel yetenekli olmadığını, özel yetenekli oldukları için BİLSEM’de eğitim aldıklarının altını çiziyor. Doç. Dr. Otrar, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ebeveynlerin BİLSEM hakkındaki tutumlarına dikkat çekerek bu merkezlerin amacını ve hangi öğrencilere yönelik olduğunu anlatıyor.

DOÇ. DR. MUSTAFA OTRAR’IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.