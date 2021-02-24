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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 24.02.2021 - 03:06 | Son Güncelleme:

Her Kuşun Eti Yenmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Her Kuşun Eti Yenmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskiler tarafından bize aktarılmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin deneyimlerinden faydalanırız. Her kuşun eti yenmez sözü de bunlardandır. Peki, her kuşun eti yenmez atasözünün anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Her kuşun eti yenmez atasözü bir insanın her işi her zaman kolaylıkla halledemeyeceğini veya her insana aynı tavırda davranamayacağını belirtmek amacıyla kullanılan bir sözdür.

 Her Kuşun Eti Yenmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Her kuşun eti yenmez atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Her girişimin sonu iyi olacak, her şey zaman istediğimiz gibi gidecek diye bir kural yoktur. Herkesi kendi çıkarlarımız, kendi isteklerimiz adına kullanamayız. Herkes bir olmaz ve her insan sandığımız gibi her dediğimize evet demez ve haddimizi bildirebilir.

 Her Kuşun Eti Yenmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Sen bu işi de diğer işler gibi zannediyorsun, yapar bitiririm diyorsun ama unutma ki her kuşun eti yenmez diye boşuna söylememişler.

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