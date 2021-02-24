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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 24.02.2021 - 03:04 | Son Güncelleme:

Her Koyun Kendi Bacağından Asılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Her Koyun Kendi Bacağından Asılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Günlük konuşmalarda sıklıkla duyduğumuz Her Koyun Kendi Bacağından Asılır atasözü birçok farklı durum için kullanılabilir. Her bireyin kendi davranışlarından sorumlu olduğunu ifade eden bu söz, aynı zamanda insanın altından kalkamayacağı davranışlardan kaçınması gerektiğini öğütler. Her Koyun Kendi Bacağından Asılır atasözünün anlamı nedir? Sizin için örnek cümlelerle derledik.

Bu atasözü genellikle, plan yapmadan, başına buyruk hareket eden kişileri uyarmak için söylenir. Aynı anlama gelen bir diğer atasözü ise şudur: ''Başkasının İpiyle Kuyuya İnilmez''

 Her Koyun Kendi Bacağından Asılır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Her Koyun Kendi Bacağından Asılır atasözü, kişinin yaptığı kötülüklerin er ya da geç bedelini ödeyeceği anlamına gelir. Bu atasözü aynı zamanda kendi kararlarımızın sorumluluğunu üstlenmemiz gerektiğini öğütler. Başkalarının sözüne güvenip onların kararlarına destek çıkanların pişman olma ihtimali çok yüksektir. Kişi, özgür bir birey olarak toplumun içinde var olmak istiyorsa söylediği sözlerin ve davranışlarının arkasında durmayı bilmelidir.

 Her Koyun Kendi Bacağından Asılır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Sorumluluklarının farkında ol çünkü her koyun kendi bacağından asılır.

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