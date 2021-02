Her İşte Bir Hayır Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Her İşte Bir Hayır Vardır, insanların yaptıkları bir şey sonucunda, her şeyin olumsuz sonuçlanacağına dair kötümser olmaması gerektiğini anlatan bir atasözüdür.

Her İşte Bir Hayır Vardır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Her İşte Bir Hayır Vardır atasözünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı; “insan, umutsuzluğa kapılmamak için, her olup biten işi hayra yormalıdır” manasındadır.

İnsanların başına gelen her durumda, yaşadığı her olayda, mutlaka bir hayır vardır. Felaket gibi görünen bazı durumlar, sonuç itibariyle çok daha güzel şeylere sebep olabilir. Şu an yaşanan zorluklar, belki de gelecek günlerdeki mutluluklara vesile olacaktır. Çünkü her olayın mutlaka bir nedeni vardır.

Her İşte Bir Hayır Vardır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Her işte bir hayır vardır diyerek kaderime razı oldum.

- Babam yarın geleceğini söylemesine rağmen, bugün gelmeye karar vermiş, annem her işte bir hayır vardır dedi.