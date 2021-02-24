Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter; Her insanın, ancak yakın çevresinde nazının geçtiği ve tanıdıklarının olduğu belli çevrelerde daha çok sözü geçtiğini anlatan bir atasözüdür.

Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter atasözünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı; “ Hemen hemen herkes, yalnız kendi etrafında ya da çevresinde kıymet taşır bir ” manasındadır.

İnsanlar yakın çevrelerinde, ailesinin yanında veya arkadaşları ile birlikteyken daha çok söz sahibi olurlar. Çünkü o insan, yakınları için çok değerli ve önemlidir. Söylediklerine kıymet verilir ve desteklenir. Bulunduğu çevreden uzak yaşayan, arkadaşları ve ailesi yanında olmayan kişiler, kendilerini daha savunmasız hissedebilir.

Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Berk eve gelince çenesi düştü, nede olsa her horoz kendi çöplüğünde öter.

- Her horoz kendi çöplüğünde öter diyerek sınıfına koştu.