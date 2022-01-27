Her halde nasıl yazılır? Her halde kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan konuşma dilinde bazı harflerin yanlış çıkarılmasından dolayı herhalde kelimesi heralde şeklinde yazım yanlışına uğramaktadır.

Herhalde Kelimesi Nasıl Yazılır?

Herhalde kelimesi doğru yazımı herhalde şeklinde bitişik olarak kabul edilmektedir. Her halde ve heralde şeklinde yazımlar ise yanlış yazım olarak kabul edilmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Herhalde Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?

Türk Dil kurumuna göre herhalde kelimesi doğru yazılışı bitişik olarak yazımı olan herhalde şeklinde kabul edilmektedir. Her halde yazımı ayrı yazıldığı için yazım yanlışı olarak kabul edilmektedir. Heralde şeklinde yazım ise h harfinin düşmesine sebep olduğu için yazım yanlışı olarak kabul bilinmektedir.

Türk Dil kurumuna göre herhalde kelimesi kişisel bir tahmin yürütme amacıyla söylenen bir kelime olmaktadır.

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Herhalde (bitişik yazımı doğru)

Her halde (ayrı yazımı yanlış)

Heralde (yazımında harf düşmesi olduğundan yanlış yazım kabul edilir)

Herhalde kelimesi cümle içerisinde ise şöyle kullanılmaktadır.

Bugün okula gelmedi herhalde hasta olmuştur.

Böyle çok çalışması herhalde çocuklarının geleceği içindir. Şekillerinde cümle içerisinde kullanılabilmektedir.