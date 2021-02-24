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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 24.02.2021 - 02:59 | Son Güncelleme:

Her Güzelin Bir Kusuru Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Her Güzelin Bir Kusuru Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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İnsanların hataları da olabileceğini gösteren her güzelin bir kusuru vardır atasözü, gerekli zamanlarda kullanılabilecek en uyumlu cümlelerden biridir. İşte her güzelin bir kusuru vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında bilgiler.

Geçmişten günümüze ulaşmış ve halk arasında yaygın kullanılan her güzelin bir kusuru vardır atasözü, aslına bakılırsa pek çok farklı amaç için kullanılabilir. Zira her türlü olaya, insana ya da davranışa uyum sağlayan bir atasözüdür.

 Her Güzelin Bir Kusuru Vardır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Güzel bir durumun ya da güzel bir insanın mutlaka hataları veya kusuru vardır. Nitekim mükemmel insan olamaz. En başarılı ve en iyi insan olarak nitelendirilen kişilerin bile belli başta kusurları bulunur. Her güzelin bir kusuru vardır atasözü de bunu en iyi şekilde anlatmaktadır.

 Her Güzelin Bir Kusuru Vardır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Her güzelin bir kusuru vardır atasözünün cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz.

 ‘’Onu bu kadar övüp durman yanlış; sonuçta bilmelisin ki her güzelin bir kusuru vardır.’’

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