Her Güzelin Bir Kusuru Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Geçmişten günümüze ulaşmış ve halk arasında yaygın kullanılan her güzelin bir kusuru vardır atasözü, aslına bakılırsa pek çok farklı amaç için kullanılabilir. Zira her türlü olaya, insana ya da davranışa uyum sağlayan bir atasözüdür.

Her Güzelin Bir Kusuru Vardır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Güzel bir durumun ya da güzel bir insanın mutlaka hataları veya kusuru vardır. Nitekim mükemmel insan olamaz. En başarılı ve en iyi insan olarak nitelendirilen kişilerin bile belli başta kusurları bulunur. Her güzelin bir kusuru vardır atasözü de bunu en iyi şekilde anlatmaktadır.

Her Güzelin Bir Kusuru Vardır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Her güzelin bir kusuru vardır atasözünün cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz.

‘’Onu bu kadar övüp durman yanlış; sonuçta bilmelisin ki her güzelin bir kusuru vardır.’’