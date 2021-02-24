Her Gönülde Bir Aslan Yatar atasözünün anlamı ve örnek cümle lçinde kullanımı (TDK)  

Birçok yörede bu atasözünün farklı versiyonları mevcuttur. Bunlardan en yaygın olanı ''Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar''dır.

Her Gönülde Bir Aslan Yatar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

1- Birinci anlamı: Herkesin iç dünyasında saklı tuttuğu ve gerçekleştirmek istediği birçok ama hayal vardır.

2- İkinci anlamı: Her Gönülde Bir Aslan Yatar atasözü herkesin kalbinde gizliden gizliye sevdiği biri vardır anlamına da gelir. Özellikle platonik aşkları anlatırken kullanılır.

3- Üçüncü anlamı: Bu atasözünün bir diğer anlamı ise gizli kahramanlıktır. Kendi halinde, içine kapanık birçok kişi sevdikleri ya da vatanı için kahramanca davranışlar sergileyebilir. Bu tür kişileri tanımlamak için de her gönülde bir aslan yatar atasözü kullanılabilir.

Her Gönülde Bir Aslan Yatar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Gerçekten de her gönülde bir aslan yatıyormuş.