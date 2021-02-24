Her Damardan Kan Alınmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Her damardan kan alınmaz atasözü sıklıkla duyduğumuz atasözlerinden değildir. Bu sebeple bir yerde duyduğumuz zaman ne için kullanıldığını anlamakta güçlük çekebiliriz. O yüzden her damardan kan alınmaz atasözünün bilinmesi önemlidir.

Her Damardan Kan Alınmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Tanıdığımız herkesten zor zamanlarımızda yardım isteyemeyiz. İstesek de onların bize yardım edeceği meçhuldür. Bu sebeple eğer bir konuda sıkıntı çekiyorsak güvendiğimiz ve bize yardım edeceğinden emin olduğumuz kişilerden yardım istemeliyiz. Bir konuda yardım isterken yardım isteyeceğimiz kişileri iyi seçmemiz oldukça önemlidir. Çünkü insanlar bunu size koz olarak kullanabilir. Bu sebeple sıkıntılarımızı herkese açmamız ve yardım istememiz doğru bir davranış değildir.

Her Damardan Kan Alınmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ali'den yardım isteyemem, ne demişler her damardan kan alınmaz.