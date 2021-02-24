Her Çok Azdan Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri geçmişte söylenmiş sözcüklerin günümüze kadar gelip öğüt verici yapısı ve cümlelere farklı anlam katması ile çok sevilmektedir. İnsanlara kurduğu cümlelerde yeni bir anlam katmaktadır. Bu atasözlerinden birisi de ' Her Çok Azdan Olur ' cümlesidir. Bu atasözü uygun yerlerde kullanıldığında oldukça güçlü anlam ifade etmektedir.

Her Çok Azdan Olur Atasözünün Anlamı ( TDK ) Nedir?

Her çok azdan olur atasözünün anlamı; Çok olarak nitelendirilen durumların az şeylerin bir araya gelip birleşmesinden dolayı oluşmaktadır. Bu söz çoklara ulaşmak için azları biriktirmek gerektiği şeklinde açıklanmaktadır.

Her Çok Azdan Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözü cümle içinde; ' Ufak miktarlı paraları biriktirdim. Şimdi ise o biriktirdiğim paralar ile telefon alabiliyorum. Sonuçta her çok azdan olur diye boşuna dememişler. ' olarak kullanılabilir.