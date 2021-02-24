Her Çok Azdan Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri çeşitli insani durumlara ışık tutan cümlelerdir. Atasözleri geçmişten günümüze aktarılan bilgilendirici ve nasihat içeren kalıplaşmış sözcüklerden oluşmaktadır. Atasözleri çok sık kullanılan cümlelerdir. Bu bakımdan atasözlerinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve kullanım sağlayabilirsiniz. Sizin için atasözleri ne demek? Atasözleri ne anlama gelir gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.
Atasözleri geçmişte söylenmiş sözcüklerin günümüze kadar gelip öğüt verici yapısı ve cümlelere farklı anlam katması ile çok sevilmektedir. İnsanlara kurduğu cümlelerde yeni bir anlam katmaktadır. Bu atasözlerinden birisi de ' Her Çok Azdan Olur ' cümlesidir. Bu atasözü uygun yerlerde kullanıldığında oldukça güçlü anlam ifade etmektedir.
Her Çok Azdan Olur Atasözünün Anlamı ( TDK ) Nedir?
Her çok azdan olur atasözünün anlamı; Çok olarak nitelendirilen durumların az şeylerin bir araya gelip birleşmesinden dolayı oluşmaktadır. Bu söz çoklara ulaşmak için azları biriktirmek gerektiği şeklinde açıklanmaktadır.
Her Çok Azdan Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözü cümle içinde; ' Ufak miktarlı paraları biriktirdim. Şimdi ise o biriktirdiğim paralar ile telefon alabiliyorum. Sonuçta her çok azdan olur diye boşuna dememişler. ' olarak kullanılabilir.