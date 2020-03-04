'Her çocuğun ihtiyacına göre desteklenmesini önemsiyoruz'

Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nin kapanış töreni ve Uluslararası Konferansı’nın açılış töreni Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Biz bu projeye çok önem verdik. Birinci fazı bitti, inşallah yine Avrupa Birliği ve UNICEF işbirliğiyle bu projenin ikinci fazına başlayacağız. İnsani değer olarak bu tür engeli olan çocukların normal çocuklar arasında eğitim görmesi, aslında normal çocuklar için de çok büyük bir eğitim katkısı oluyor. Onlarla çok küçük yaşlarda birlikte yaşamanın ne olduğunu, nasıl olduğunu, engeli olan çocukların hayata bakışlarını değiştirmeye yönelik hayatta işbirliği yapılabileceğini çok küçük yaşlarda başarabilirsek, Türkiye olarak çok büyük bir başarı elde ederiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

‘PROJEDEN 32 BİN ÖĞRENCİMİZ FAYDALANDI’

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise, "Bugün burada yaklaşık üç yıllık kısa, uzun, yorucu ama çocuklarımızın gülüşlerini, velilerimizin geleceğe dair, çocuklara dair umutlarını gördüğümüzde bütün yorgunlukları unuttuğumuz bir çalışmanın nihayetinde bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi. Kapsayıcı eğitim hak ve imkânlarını herkese duyurmayı amaçladıklarını belirten Gençoğlu, şöyle konuştu:

"Bu amaçla erken çocuklukta kapsayıcı eğitime ilişkin ulusal ve uluslararası literatür tarandı. Yaş grupları dikkate alınarak etkinlik kitaplarımız, hikaye kitaplarımız geliştirildi. Bu hikaye kitaplarımız bu eğitim öğretim yılında 90 pilot okulumuzda uygulandı ve toplamda bu projeden 32 bin öğrencimiz faydalandı. Antalya, Bursa, Konya, İzmir, Gaziantep ve Samsun’da seminerler düzenlendi.”

Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcı Mustafa Safran'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutıerrez Hıdalgo de Quintana ve davetliler katıldı.