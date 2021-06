Her biri nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Her biri Yazımı

Her biri kelimesinin anlamı ayrı ayrı hepsi anlamında kullanılan bir kelimedir. Kelimenin yazımında yanlışlık yapılmasının nedeni birden fazla kelime ve anlam barındırmasından kaynaklanmaktadır. Her biri kelimesi sıfat görevinde bir kelimedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Her Biri Kelimesi Bitişik mi Yazılmalıdır, Ayrı mı Yazılmalıdır?

Türk Dil kurumuna göre her biri kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelime olarak kullanılmaktadır. Her biri kelimesi anlam olarak ayrı ayrı birden fazla sayıdaki kişi veya nesneleri anlatmak için kullanılmaktadır. Anlamında birden fazla oluşum var olduğu için herkes kelimesinde olduğu gibi bitişik yazılarak yazım yanlışına neden olmaktadır. Türk Dil kurumunun belirlediği kurallar çerçevesinde ayrı yazılışı doğru kabul edilmektedir. Her biri şeklindeki yazımı doğru yazım olmaktadır.

Öğrencilerden her biri okumayı seviyordu. Cümlesindeki her biri yazımı doğru şekilde kullanılmaktadır. Her biri kelimesi aynı zamanda belgisiz sıfat olarak kullanılmaktadır. Her biri kelimesinde her genel bir anlam içerirken biri kelimesi daha özel anlam kazanmıştır. Bu kelimesi yapısında bir durum için genelleme yapılırken genelden özele geçiş söz konusu olmaktadır. Bu nedenle her biri kelimesi anlam olarak ayrı yazılması sayesinde kelimenin anlamında bütünlük sağlamaktadır.